Nam sinh lớp 8 hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước

Tối 5/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một người đã bế, hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Theo vị lãnh đạo, khoảng 16h30 cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ công an phường về vụ việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một nam sinh đã bế, hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và công an phường đã tới và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

"Qua báo cáo ban đầu, nam sinh hất bạn xuống hồ nước có biểu hiện tăng động. Nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào hành hung. Về thông tin nam sinh dùng hung khí để đâm bạn mình chúng tôi đang làm rõ", ông Chung nói.

Thông tin kèm hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo một số bài đăng trên mạng xã hội, nam sinh có hành vi hất bạn xuống hồ nước còn sử dụng hung khí để tấn công nạn nhân. Tuy nhiên thông tin này nhà chức trách cho biết đang làm rõ, chưa có thông tin cụ thể.