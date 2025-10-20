Ông Võ Tấn Đức làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ mới

Ngày 20/10, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị có sự chủ trì của Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai. Phó bí thư Đảng ủy gồm các ông Hà Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Thu Vân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ định Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND. Các Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND gồm ông Phạm Thụy Luân và ông Nguyễn Văn Dũng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai.

Bà Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, 2 Đảng bộ có vai trò, vị trí rất quan trọng. Trong đó, Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai có hơn 20.000 đảng viên; Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai có hơn 2.000 đảng viên. Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị 2 Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vì mục tiêu chung phát triển của tỉnh theo đúng nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I đề ra.

Bà Trần Thị Song Bình (thứ 3 từ trái qua) giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Ảnh: CTV).

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Song Bình giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai.