Tài xế tự chui ra từ ô tô bẹp rúm sau va chạm khiến nhiều người bất ngờ

Khoảng 6h30 ngày 8/11, tại km 277+400 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn.

Tài xế bất ngờ chui ra từ ô tô con bị bẹp rúm sau va chạm liên hoàn (Video: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, xe tải BKS U2-83xx do tài xế Ninh Văn Song (SN 1991, trú tại xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi trên quốc lộ 1A, theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội và có tín hiệu rẽ trái.

Lúc này, ô tô con BKS 35C-164.xx do anh Nguyễn Quý Dương (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc xe tải. Tuy nhiên, ô tô con bất ngờ bị xe đầu kéo BKS 36C-200.xx kéo theo sơmi rơmoóc BKS 36RM-025.xx do anh Nguyễn Văn Quân (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đi cùng chiều phía sau va chạm phải.

Hậu quả, xe đầu kéo đâm vào đuôi ô tô con, chiếc xe này văng mạnh vào gầm sau xe tải. Cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Trong đó, chiếc ô tô con do anh Dương điều khiển bị bẹp rúm biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô con bị bẹp rúm (Ảnh: Thanh Bình).

Điều đặc biệt, tài xế Nguyễn Quý Dương bên trong ô tô con bị bẹp rúm không hề bị thương mà đã tự chui ra bên ngoài khiến nhiều người bất ngờ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.