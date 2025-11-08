Xe đầu kéo cán 3 người tử vong ở TPHCM

Sáng 8/11, tại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (TPHCM), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 8h30, nam tài xế lái xe đầu kéo biển số 61H-145.30 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến điểm giao với quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế cho xe rẽ phải.

Trong lúc phương tiện ôm cua đã va chạm với xe máy biển số 61D2-089.37 do người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.

Vụ va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người. Hai bà cháu tử vong tại chỗ, người chồng được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TPHCM) và Công an phường Tân Đông Hiệp đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.