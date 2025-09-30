Đồng Nai sẽ đầu tư đường kết nối sân bay Long Thành với cửa khẩu Hoa Lư

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hệ thống giao thông, công nghiệp, đô thị, năng lượng, số hóa, môi trường, tạo nền tảng vững chắc cho tỉnh Đồng Nai phát triển nhanh và bền vững”.

Theo ông Võ Tấn Đức, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn từ đại dịch Covid-19 và nhiều biến động của kinh tế toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hạ tầng chiến lược của Đồng Nai đã có bước phát triển mạnh mẽ, nổi bật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Phú Việt).

Hiện tại, Đồng Nai có đầy đủ phương thức giao thông vận tải gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. Đặc biệt, tỉnh có sân bay Long Thành, có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đường sắt Bắc - Nam và các cảng biển quan trọng như cảng Phước An, Gò Dầu, Phú Hữu.

Tỉnh cũng hoàn thành nhiều dự án, công trình quan trọng gồm đường 319 nối dài và nút giao đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; đường ra Cảng Phước An; nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741…

Dự kiến cuối năm, sân bay Long Thành giai đoạn 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TPHCM cơ bản hoàn thành. Dịp 19/8 vừa qua, tỉnh đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Dầu Giây - Tân Phú, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và tổ chức khởi động, động thổ dự án cầu Mã Đà.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, trong 5 năm tới, việc phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những nhiệm vụ đột phá then chốt của tỉnh.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Nai sẽ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm, đường vành đai, đường sắt kết nối với sân bay Long Thành. Địa phương cũng đầu tư các tuyến đường kết nối từ Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, các đô thị, khu công nghiệp phía bắc với sân bay Long Thành, cảng Phước An và các khu đô thị phía nam.

Một điểm nhấn khác là địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ hình thành các trung tâm logistics, thương mại - dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hành lang vận tải hàng hóa chiến lược trục Long Thành - Cái Mép - Hoa Lư - các tỉnh Tây Nguyên.

Đồng thời, tỉnh sẽ hình thành các khu công nghiệp, logistics, công nghiệp phụ trợ gắn với sân bay Long Thành và cửa khẩu Hoa Lư, tạo động lực lan tỏa cho vùng kinh tế. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành các dự án nguồn điện, đường dây phụ tải theo quy hoạch điện VIII đã điều chỉnh.

Cửa khẩu Hoa Lư tại biên giới tỉnh Đồng Nai với Campuchia (Ảnh: Hoàng Bình).

Bên cạnh đó, Đồng Nai sẽ đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và triển khai các dịch vụ công trực tuyến toàn diện. Tỉnh Đồng Nai cũng lên kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế chất thải; triển khai các dự án chống ngập, quản lý nước bền vững và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.