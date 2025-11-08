Gần 1.000 diễn viên tham gia khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội

Tối 7/11, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Sự kiện đã thu hút hàng ngàn vị khách đến với di sản Hoàng thành Thăng Long để thưởng thức bức tranh di sản được thiết kế sống động, đậm chất nghệ thuật với chủ đề Di sản - Kết nối - Thời đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc (Ảnh: Nghiêm Huệ).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô lớn, có không gian sáng tạo mở, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với tinh thần của thời đại số.

Đồng thời là nơi những nghệ nhân dân gian gặp gỡ các nghệ sĩ, nhà sáng tạo trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đã nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng.

Thời gian qua, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô kết nối, mở rộng mạng lưới và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các thành phố có kinh nghiệm, các quốc gia uy tín trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, ngày càng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị sản phẩm văn hóa làm nên thương hiệu của Thủ đô và Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa biểu diễn cùng đồng nghiệp trên sân khấu (Ảnh: Nghiêm Huệ).

Trong không gian mở và một sân khấu hiện đại được thiết kế đa chiều, khán giả được "thết đãi" một bữa tiệc nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp từ các đơn vị. Trong đó có NSND Thu Huyền, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, Mai Tuyết Hoa, ca nương Kiều Anh…

Để chạm tới chiều sâu lịch sử, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã chọn lọc những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, gắn liền mật thiết với sinh hoạt và lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.

Các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống như xẩm, chèo, ả đào, hát văn cùng với hát văn Huế và múa chén được sử dụng để giúp khán giả cảm nhận rõ ràng nguồn cội, khẳng định di sản chính là căn cốt, là linh hồn của dân tộc.

Festival Thăng Long - Hà Nội khẳng định tinh thần thời đại thông qua việc ứng dụng công nghệ đỉnh cao, biến di sản thành cảm hứng mới. Một bức tranh đa sắc, hoành tráng với những màn trình diễn sống động, hòa quyện truyền thống và hiện đại đã mang đến nhiều cảm xúc với người xem.

Ca sĩ Trọng Tấn cũng góp mặt tại sự kiện (Ảnh: Nghiêm Huệ).

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 1/11 đến hết 16/11 với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là nơi giao lưu quốc tế sâu rộng. Festival tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước và các quốc gia trên thế giới.