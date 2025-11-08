Nam thanh niên chuyển giới ở Hải Phòng có trúng tuyển nghĩa vụ quân sự?

Ngày 8/11, ông Bùi Trường Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kiến Minh (TP Hải Phòng), cho biết công dân Nguyễn Hoàng Như, 22 tuổi, đã được cấp trên đưa vào danh sách dự bị, không nằm trong diện gọi nhập ngũ đợt này.

Trước đó, vào cuối tháng 10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một “cô gái” mặc váy trắng, xuất hiện tại buổi khám nghĩa vụ quân sự cùng nhiều công dân khác, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết người trong ảnh có ngoại hình giống cô gái là một thanh niên có giới tính nam theo giấy khai sinh.

Hoàng Như trong buổi khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xác minh của chính quyền địa phương cho thấy người trong ảnh là Nguyễn Hoàng Như (SN 2003, quê xã Kiến Minh), tên khai sinh là Nguyễn Như Hoàng. Anh đi khám cùng người em sinh đôi, cũng là nam giới.

Ông Thành cho hay buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của xã Kiến Minh diễn ra ngày 26/10. Theo kết quả kiểm tra, Như cao 1m74, nặng 57 kg. Vòng sơ tuyển chỉ bao gồm các bước kiểm tra chiều cao, cân nặng, thị lực, đo huyết áp, chưa khám sâu về nội khoa hay sinh lý.

“Do hình dáng bên ngoài của công dân khác biệt với giới tính ghi trong giấy tờ, đơn vị đã báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, chờ hướng xử lý cụ thể”, ông Thành nói.

Lãnh đạo xã cho biết, năm 2021, anh em sinh đôi Hoàng Như cùng trúng tuyển đại học và đã tốt nghiệp. Cả hai hiện thuộc danh sách nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Theo đại diện chính quyền xã Kiến Minh, trường hợp của Nguyễn Hoàng Như là đặc biệt và đang được cấp trên hướng dẫn cụ thể. Trong khi chờ kết luận chính thức, địa phương đã xếp công dân này vào danh sách dự bị, không gọi nhập ngũ trong đợt hiện tại.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Hoàng Như là người chuyển giới, đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và y học để sống đúng với giới tính thật của mình. “Tôi vốn tên là Nguyễn Như Hoàng, nhưng đã làm thủ tục đổi tên thành Nguyễn Hoàng Như. Tôi muốn tên gọi nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ họ và đệm cũ để tiện giao tiếp”, Như chia sẻ.

Tên gọi đã thay đổi nhưng giới tính trên giấy tờ vẫn là nam, vì vậy Như vẫn nhận được giấy mời khám nghĩa vụ quân sự như các công dân khác.

Buổi sơ tuyển hôm đó diễn ra đúng ngày cưới người em họ của Như. Vì sợ trễ giờ, cô mặc luôn chiếc váy trắng dự tiệc để đến khám rồi về dự đám cưới. “Tôi chỉ lo muộn giờ nên không kịp thay đồ. Không ngờ hình ảnh ấy lại được lan truyền rộng như vậy”, Như nói.

Hình ảnh Hoàng Như tại buổi khám sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều bình luận trái chiều. Một số người khen Như có ngoại hình ưa nhìn, số khác cho rằng trang phục không phù hợp với buổi khám quân sự. Dù vậy, Hoàng Như cho biết không quá bận tâm. “Tôi quen với việc bị chú ý, nhưng lần này mọi người phản ứng khá tích cực, điều đó khiến tôi vui”, Như chia sẻ.

Như cho hay, hành trình đi tìm bản dạng giới thật của mình không dễ dàng. Từ nhỏ, Như đã thích mặc váy, chơi với các bạn gái, và cảm thấy không thoải mái khi bị ép phải cư xử như con trai. “Càng lớn tôi càng nhận ra mình không thể sống trong thân thể của một người đàn ông. Tôi muốn được là chính mình”, Như nói.

Càng trưởng thành, Hoàng Như càng nhận ra sự khác biệt trong mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình ban đầu phản đối, nhất là mẹ Như - người lo sợ điều tiếng và ánh nhìn từ xung quanh. “Mẹ không mắng, chỉ im lặng. Nhưng dần dần, khi thấy tôi vui vẻ, tự tin hơn, mẹ đã thay đổi. Bây giờ mẹ còn kể với hàng xóm rằng "con tôi được nhiều người khen xinh", Như cười nói.

Trước đây, Hoàng Như từng cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác. Như cắt tóc ngắn, mặc quần áo nam, ép mình vào khuôn mẫu để được chấp nhận. Nhưng sau nhiều năm chịu đựng, Như nhận ra “cuộc đời chỉ có một lần, phải sống đúng với bản thân”.

Từ đó, Như dần thay đổi, nuôi tóc dài, trang điểm nhẹ và sống tự tin hơn. Dù vẫn gặp không ít định kiến, Như cho biết mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chia sẻ về việc tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, Như cho rằng đó là trách nhiệm của mọi công dân. “Tôi hiểu trên giấy tờ mình vẫn là nam nên phải tuân thủ quy định. Tuy nhiên, tôi tin cơ quan chức năng sẽ có hướng xem xét phù hợp với người chuyển giới như tôi”, Như chia sẻ.