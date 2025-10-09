Đồng Nai duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu Mã Đà

Ngày 9/10, UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cầu Mã Đà kết nối giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (cũ).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện xây dựng dự án cầu Mã Đà, chủ đầu tư cần thu hồi gần 2ha đất thuộc các xã Tân Lợi và Trị An. Tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 3,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Cầu Mã Đà bắt qua con suối ngăn cách địa phận 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai trước đây (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai (đơn vị chủ đầu tư), số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án cầu Mã Đà không nhiều do diện tích thu hồi ít, đất trong phạm vi dự án hầu hết là đất công, đất rừng và chỉ có một số hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 19/8, tỉnh Đồng Nai đã động thổ Dự án xây dựng cầu Mã Đà. Dự án có điểm đầu kết nối với tuyến đường tỉnh 753 thuộc xã Tân Lợi; điểm cuối nằm trên đường mòn trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, thuộc xã Trị An.

Cầu Mã Đà dài hơn 580m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h. Phần đường dẫn 2 đầu cầu có quy mô tương ứng với cầu cùng dải phân cách, lề đất hai bên đường. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng.

Việc đầu tư xây dựng cầu Mã Đà nhằm mục tiêu hình thành tuyến kết nối giao thông nội tỉnh Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ), tạo nên hệ thống giao thông thông suốt trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hình thành trục giao thông liên vùng kết nối các tỉnh Tây Nguyên đến sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics liên tỉnh, các khu công nghiệp…

Hiện, tỉnh Đồng Nai xúc tiến triển khai thực hiện Dự án Tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 TPHCM qua đường tỉnh 753, cầu Mã Đà; tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM.