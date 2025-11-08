Hé lộ chi phí tốn kém nếu bóng đá Malaysia kiện FIFA lên CAS

Ngày 3/11, FIFA chính thức bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo.

Bóng đá Malaysia sẽ phải chi hơn 6,3 tỷ đồng cho vụ kiện tại CAS (Ảnh: T.H).

FIFA giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với từng cầu thủ trong số 7 người kể trên. Mỗi người phải nộp phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) vì vi phạm Điều 22 Luật FIFA, về làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo.

FAM dự định kiện FIFA lên CAS. Tuy nhiên, chi phí của vụ kiện này dự đoán sẽ khá cao. Tờ Harian Metro của Malaysia dự đoán: “FAM phải chuẩn bị ít nhất một triệu ringgit (hơn 6,3 tỷ đồng) nếu muốn đưa vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử lý, lên CAS”.

“Chi phí này bao gồm phí kháng cáo, phí pháp lý, phí thuê luật sư và tiền đặt cọc tại tòa án. Tổng chi phí nói trên chỉ là ước tính sơ bộ, trên thực tế chi phí có thể còn cao hơn”, tờ Harian Metro viết thêm.

FAM chịu nhiều mất mát kể từ sau khi FIFA tuyên án phạt 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo (Ảnh: NST).

Ngoài chuyện tốn tiền, khi kiện FIFA lên CAS, đại diện của FAM chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, để di chuyển sang châu Âu (nơi đặt trụ sở của CAS), hầu tòa, bất cứ khi nào CAS triệu tập.

Cách đây ít ngày, Nhiếp chính vương bang Johor (Malaysia), ông chủ của CLB nổi tiếng Johor Darul Tazim Tunku Ismail Sultan Ibrahim tuyên bố sẽ tài trợ chi phí để FAM kiện FIFA lên CAS.

Dù vậy, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim sẽ không trả số tiền 11,6 tỷ đồng mà FIFA phạt FAM, trong trường hợp FAM thua kiện tại CAS. Chưa hết, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng hé lộ Chính phủ Malaysia cũng sẽ không giúp FAM trả khoản tiền phạt này.

Những điều này có thể sẽ khiến cho FAM lâm vào khó khăn về tài chính trong những ngày tới đây. Tất cả khó khăn đều xuất phát từ việc FAM sử dụng những cầu thủ nhập tịch có hồ sơ không rõ ràng, muốn "đốt giai đoạn" để thay đổi năng lực chuyên môn của đội tuyển Malaysia.