Phát hiện 2 trẻ nhỏ tử vong dưới cống nước

Sáng 8/11, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, cho biết vụ tai nạn thương tâm làm 2 trẻ tử vong xảy ra chiều tối 7/11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 7/11, anh Lê Xuân Tình (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) không thấy con trai là L.X.P. (9 tuổi) và cháu tên L.X.N. (8 tuổi) có mặt ở nhà nên đi tìm. P. và N. là anh em họ của nhau.

Khi ra khu vực cầu Bầu Sen (thuộc tổ dân phố Xuân Diệm), anh Tình phát hiện một đôi dép và chiếc xe đạp điện bị đổ trên thành cống nên chạy về gọi anh thêm anh Lê Xuân Hiếu (41 tuổi) ra hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 18h15 cùng ngày, gia đình phát hiện 2 cháu dưới cống nước tại khu vực Bầu Sen, thuộc tổ dân phố Xuân Diệm. Mặc dù được người dân và lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu của người dân, đoạn cống này có nhiều bùn non trơn, dễ bị té ngã. Khả năng 2 cháu đi xe đạp điện qua và rơi xuống cống, dẫn đến vụ việc thương tâm.

Công an phường Điện Bàn Bắc có mặt tại hiện trường, xác minh, làm việc với những người biết vụ việc.

Qua làm việc, gia đình cho biết 2 cháu rất thích câu cá, sau khi đi học về có rủ nhau cùng ra khu vực Bầu Sen và xảy ra tai nạn.

Gia đình cháu P. và N. cũng viết đơn từ chối khám nghiệm tử thi và không yêu cầu xác minh điều tra vụ việc.