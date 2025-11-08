CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trong đêm, gần 1.300 tài xế vi phạm

Sáng 8/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đêm 7/11 thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT 30/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn từ 19h30 đến 23h.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế ô tô Rolls-Royce tại đường tỉnh 419 vào đêm 7/11 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 29.300 tài xế (1.050 xe khách, 1.968 xe tải, 5.981 ô tô con, 19.625 xe máy, 31 ô tô chuyên dùng, 758 xe thô sơ). Trong số đó, cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, qua phân tích về độ tuổi vi phạm nồng độ cồn cho thấy, dưới 18 tuổi có 8 trường hợp (chiếm 0,638%), từ 18 đến 35 tuổi có 354 trường hợp (chiếm 27,68%), từ 36 đến 55 tuổi có 771 trường hợp (chiếm 60,28%), trên 55 tuổi có 146 trường hợp (chiếm 11,42%). Trong đó có 6 phụ nữ điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Theo nhà chức trách, việc CSGT toàn quốc cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.