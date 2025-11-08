Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV

Kết quả triển khai việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (từ ngày 15/10 đến 4/11).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân (trong và ngoài nước) đều có cơ hội tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trong thời gian từ 15/10 đến ngày 6/11, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Tổng số hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân là 3.908; số lượng ý kiến góp ý là 127.584 ý kiến.

Số lượng ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID là 2.131.376 ý kiến; số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo 1.722 ý kiến; số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 240.583 ý kiến.

Tổng số lượng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là 2.501.265 ý kiến.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 1.169.638 ý kiến góp ý.

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam 792.533 ý kiến góp ý.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng là 538.572 ý kiến góp ý.

Ý kiến khác (về bố cục, hình thức,…) 522 ý kiến góp ý.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội.

Có nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao.

Qua các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Nhiệm vụ thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có cơ sở tham gia góp ý.

Mở rộng, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung tổng hợp khách quan, đầy đủ các ý kiến góp ý, chú trọng những đề xuất có giá trị lý luận, thực tiễn, sáng tạo, góp phần hoàn thiện tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lan tỏa các ý kiến góp ý tiêu biểu.

Các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm an toàn, dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết nhân dân trong góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội XIV.