Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về vụ cầu Sông Lô bị hư hại nghiêm trọng

Phát biểu thảo luận tại tổ Hà Nội về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) sáng 6/11, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đề nghị cần đưa nội dung bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và phát triển xanh thành một nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động xây dựng.

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cũng đề nghị trong dự thảo luật cần có quy định chặt chẽ hơn về "đầu tư chống lãng phí" để tránh tình trạng xây dựng giàn trải, tình trạng công trình xây dựng bỏ hoang, thất thoát ngân sách Nhà nước.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu thảo luận (Ảnh: CTV).

Về quy hoạch và kiến trúc, vị đại biểu đề nghị quy hoạch, xây dựng cần hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn di sản văn hoá, tạo không gian sống lành mạnh cân bằng, đặc biệt cần quan tâm bảo vệ cảnh quan các di tích lịch sử, di tích tôn giáo, bảo đảm không gian văn hóa tín ngưỡng không bị xâm lấn bởi các công trình xây dựng hiện đại.

Cùng với đó, cần bổ sung quy định về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thầu, coi trọng chữ tín và lương tâm nghề nghiệp, theo đại biểu.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết trong những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm với vụ việc cầu sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), công trình lớn mới đưa vào sử dụng hơn 10 năm đã xuất hiện hư hỏng nặng.

Theo ông, vụ việc này đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công, giám sát và nghiệm thu. Hậu quả hiện nay là gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân 2 bên bờ sông, gây áp lực cho cơ quan Nhà nước.

"Từ vụ việc này cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng chuẩn mực pháp lý, trách nhiệm trong giám sát công trình xây dựng. Do luật hiện hành có thể chế tài xử lý chưa đủ mạnh về trách nhiệm hình sự đối với các công trình kém chất lượng hoặc chưa rõ vai trò của các bên liên quan", đại biểu nêu ý kiến.

Tham gia góp ý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Lê Nhật Thành (Hà Nội) tán thành việc sửa đổi toàn diện luật này. Đối với quy định những công trình cấp bách được xây dựng theo quy trình rút gọn, ông Thành cho rằng quy định này sẽ thúc đẩy dự án nhanh hơn, kịp thời đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế…

Đại biểu Lê Nhật Thành phát biểu ý kiến (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo luật mới chỉ giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự thực hiện trong lĩnh vực ngành mà chưa quy định trình tự thực hiện đối với dự án khác không phục vụ quốc phòng an ninh là còn thiếu.

Do đó, ông Thành đề nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự án cấp bách khác hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để đảm bảo chặt chẽ khi áp dụng.

Vị đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc trong việc xây dựng công trình để bảo đảm phát triển hạ tầng, giảm thiểu tình trạng mất mỹ quan đô thị…

Góp ý về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) đại biểu Nguyễn Thị Yến (TPHCM) đề nghị giảm bớt các điều, khoản chi tiết và chuyển những nội dung chi tiết đó cho Chính phủ ban hành nghị định.

Bày tỏ thống nhất với chủ trương phân cấp, phân quyền, bà Yến cho rằng khi đã phân cấp phân quyền, trách nhiệm phải rõ ràng và cụ thể, ví dụ với các công trình được miễn giấy phép xây dựng của người dân, nếu xảy ra việc xây dựng sai thiết kế, sai quy định thì trách nhiệm quản lý của cấp xã phải được làm rõ.

Đại biểu cho rằng cần chế tài mạnh đối với các đơn vị không đảm bảo chất lượng công trình, ví dụ như nhà tư vấn thiết kế phải bị xử lý nếu thiết kế không đảm bảo, nhà thầu chịu trách nhiệm nếu chất lượng không đảm bảo, giám sát phải chịu trách nhiệm nếu không giám sát công trình...