Thương lắm khúc ruột miền Trung

Hàng nghìn căn nhà của người dân miền Trung bị đổ sập, hư hỏng nặng nề sau khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền. Nhiều gia đình rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, không còn nơi để về.

Đầu tháng 11, cơn bão Kalmaegi hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta với cường độ rất mạnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp đó, nhiều tỉnh thành đã lên phương án di dời người dân đến vùng an toàn, giảm thiểu thiệt hại về người khi cơn bão đổ bộ.

Vợ chồng ông Nguyễn Thừa Chí (49 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) được chính quyền đưa đến nơi tránh trú bão do căn nhà ông nằm sát bờ biển. Trước khi đi, ông Chí thắp hương khấn vái tổ tiên.

Trong căn phòng trú bão nhỏ ở Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), cụ bà Võ Thị Say (85 tuổi) ngồi lặng nhìn ra ngoài với bầu trời xám xịt, lòng thấp thỏm khi nghe tin bão Kalmaegi sắp ập đến.

"Hai đêm rồi tôi không ngủ được, nghe nói bão to lắm, chỉ mong nó qua nhanh để còn về với con cháu”, bà Võ Thị Say chia sẻ.

Trước khi cơn bão Kalmaegi tiến vào đất liền nước ta, người dân miền Trung chằng chống nhà cửa kĩ càng để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đã gần tuổi 70, thế nhưng ông Nguyễn Văn Hái ở làng chài Nhơn Lý (tỉnh Gia Lai) vẫn leo mái nhà để phụ con trai gia cố, chằng chống nhà cửa.

"Khu vực làng chài này cũng gần 10 năm rồi mới có cơn bão được dự đoán lớn như vậy. Hi vọng bão sẽ suy yếu để người dân đỡ vất vả", ông Hái nói.

Tối 6/11, bão Kalmaegi chính thức đổ bộ vào đất liền nước ta với cường độ giật cấp 13. Sau khoảng hơn 2 tiếng gió lớn, khu vực làng chài Nhơn Hải (tỉnh Gia Lai) bất ngờ lặng gió. Người dân đổ ra đường để kiểm tra nhà cửa. Chưa đầy 30 phút sau đó, khu vực này nổi gió lớn, người dân hô hoán để “chạy bão”, trở về nhà của mình.

Sau một đêm, trở về lại căn nhà của mình từ nơi tránh trú bão, nhiều người bần thần nhìn gia tài của mình bị đổ sập, tan hoang.

Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) hàng chục căn nhà ven biển của người dân bị đổ sập, hư hỏng nặng nề. Khung cảnh tan hoang chưa từng thấy ở làng quê vốn yên bình, mộc mạc này.

Trương Anh Khoa (học sinh lớp 8) ngồi thất thần trước căn nhà bị đổ sập trong đêm 6/11. “Căn nhà bị đổ sập gần hết, cả nhà cháu bây giờ không biết phải ở đâu nữa”, Anh Khoa nói.

Người mẹ già miền Trung đứng lặng giữa đống đổ nát, nơi từng là mái ấm của gia đình. Cơn bão Kalmaegi đã cuốn đi tất cả, chỉ còn lại nỗi trống trải và nước mắt.

Bà Trần Thị Sinh (74 tuổi) nghẹn ngào bật khóc khi chứng kiến căn nhà bao năm gắn bó bị đổ sập. Giờ đây, bà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Tại làng chài Nhơn Hải (tỉnh Gia Lai), thời điểm cơn bão đổ bộ vào đất liền, sóng biển dội vào khu dân cư khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Chiếc thuyền là phương tiện kiếm tiền duy nhất của ông Đoàn Thanh (69 tuổi) đã bị đứt gãy, chỉ còn lại đuôi thuyền. “Nhà cửa đổ sập, có mỗi chiếc thuyền đi biển kiếm từng đồng bạc thì ông trời cũng cướp đi mất”, ông Thanh nghẹn ngào.

Không chỉ nhà cửa bị đổ sập, đường xá nhiều địa phương cũng trở thành một đống hỗn độn. Bảng hiệu, trụ đèn, cây cối nằm la liệt trên đường.

Tại bờ biển Vũng Chào (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), hàng trăm tàu, thuyền, ghe của ngư dân bị sóng đánh nằm ngổn ngang, chất đống. Đây được xem là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Kalmaegi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Thống kê sơ bộ từ các địa phương, tính đến chiều 7/11, bão Kalmaegi đã làm 5 người chết (Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai có 2 người), 17 người bị thương ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. 244 nhà bị sập hoàn toàn (Quảng Ngãi 20 nhà, Gia Lai 199 nhà, Đắk Lắk 25 nhà); trên 17.560 nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 8.500 ngôi nhà bị ngập. Bão Kalmaegi gây thiệt hại ước tính 7.050 tỷ đồng cho hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.