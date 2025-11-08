“Thiên tai, bão lũ liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến người dân”

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Trong đó, chính sách thuế đối ứng của Mỹ tiềm ẩn nhiều bất định, rủi ro; nhiều quốc gia, khu vực tiếp tục giảm lãi suất điều hành hỗ trợ cho tăng trưởng; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu gia tăng; thiên tai, bão lũ khó lường…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong nước, cùng với việc diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ tướng cho biết cả nước phải nỗ lực phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn liên tiếp, với "bão chồng bão, lũ chồng lũ", lượng mưa lập kỷ lục…

Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ ghi nhận tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm…

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như giá vàng, giá bất động sản. Đặc biệt, thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Vì vậy, theo Thủ tướng, cần dự báo, phân tích những điểm mới trong bối cảnh tình hình thời gian tới; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông đề nghị các đại biểu góp ý về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đặc biệt trong việc xây nhà ở xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; khởi công xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền…

Tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV cũng là nội dung được Thủ tướng lưu ý.

“Những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 thêm 1-1,5%.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ; cơ cấu thu ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững.

Bộ trưởng cũng chỉ ra ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Thể chế, pháp luật vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Thiên tai, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần hoàn thành trong 2 tháng cuối năm là rất lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất một số nhóm giải pháp.

Cùng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ông Thắng nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế và cần cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia là "Một cửa số", bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp "chỉ phải cung cấp thông tin một lần".

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, cần triển khai hiệu quả việc tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ của chính quyền địa phương và phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.