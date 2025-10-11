Bếp ăn 0 đồng ấm lòng đồng bào vùng lũ Bắc Ninh

Từ chiều 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) cùng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, mực nước sông Thương, sông Cầu đã dâng cao vượt mức kỷ lục, nhấn chìm nhiều thôn xóm dọc hai bên sông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngay khi nắm được thông tin nhiều thôn, xóm tại các xã Tiên Lục, Bố Hạ, Hợp Thịnh (Bắc Ninh) ngập sâu và bị cô lập, các đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến cứu trợ, cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu như mỳ tôm, nước lọc, rau củ quả...

Ngay từ sáng sớm, các xe chở thực phẩm đã tập kết tại ngã 3 cây xăng Nghĩa Hưng ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang cũ (nay là xã Tiên Lục, Bắc Ninh) để vận chuyển vào khu bếp ăn 0 đồng đặt tại khu phố Hòa Bình, xã Bố Hạ.

Xã Bố Hạ là một trong những địa phương bị ngập sâu nhất của tỉnh Bắc Ninh. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hơn 60% khu dân cư của xã này bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Đến sáng 11/10, mực nước tại các khu ngập lụt tại xã Bố Hạ xuống chậm.

Quãng đường từ điểm tập kết đến khu bếp ăn 0 đồng chỉ khoảng 3km nhưng nhiều đoạn ngập sâu, có đoạn phải chuyển tiếp từ xe tải qua ca nô và ngược lại nên mất nhiều thời gian.

Những bàn tay lam lũ nhưng đầy ấm áp của người dân khu phố Hòa Bình (xã Bố Hạ) tất bật rửa rau, vo gạo, chế biến món ăn...

Nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Nguyễn Hoàng Ly (trú khu phố Hòa Bình, xã Bố Hạ - trực tiếp quán xuyến bếp ăn 0 đồng) kể đêm 6/10, bộ đội về địa phương để hỗ trợ người dân bảo vệ an toàn cho tuyến đê dọc sông Thương và trong trường hợp xấu như nước lũ tràn qua đê hoặc vỡ đê sẽ hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

"Sau cả đêm dầm mưa giúp dân, các chú bộ đội về khu trước cửa nhà tôi nằm nghỉ. Thấy tôi vừa mở cửa một chú bộ đội hỏi: "Chị có gì ăn không bán cho chúng em với?", nhưng lúc đó trong nhà không còn gì ăn. Nhìn thương các chú bộ đội dầm mưa cả đêm lạnh nên tôi kêu gọi chị em trong khu phố nấu cơm ủng hộ và từ đấy hình thành bếp ăn 0 đồng như bây giờ", chị Ly kể.

Mỗi người một việc tay dao, tay thớt nấu ăn xuyên ngày - đêm phục vụ hàng nghìn suất cơm mỗi ngày cho công an, quân đội và người dân trong khu vực.

"Ngày hôm qua, chúng tôi nấu khoảng 3 tạ gạo. Hôm nay (11/10) chắc cũng tương tự. Bếp hoạt động từ 4h đến 23h, hầu như lúc nào cũng sẵn cơm để phục vụ người dân, lực lượng chức năng khi đói, bình quân một ngày nấu khoảng 1.200-1.300 suất cơm", chị Nguyễn Hoàng Ly chia sẻ.

Các chị em nấu ăn chính đều là những người có kinh nghiệm trong việc nấu nướng nên các món ăn rất vừa vị.

Tại khu bếp ăn 0 đồng khu phố Hòa Bình chia thành 4 khu vực gồm: Khu tiếp nhận thực phẩm, khu chế biến, khu nấu ăn, khu phát cơm.

Tại mỗi khu này luôn có 10-15 người làm việc liên tục để đảm bảo mỗi suất cơm đến tay người dân đều đầy đủ chất dinh dưỡng.

Đối với các suất cơm được vận chuyển đến những gia đình có người mắc kẹt sẽ được đóng hộp cẩn trọng. Mỗi suất thường có rau, thịt, trứng, lạc kèm theo thìa, đũa.

Khi những hộp cơm được đóng gói cẩn thận, cũng là lúc những chuyến xe máy xúc chở tình yêu thương lăn bánh, vượt qua dòng nước lũ để đến với bà con. Mỗi suất cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao ân tình, đến với những gia đình đang chật vật giữa mưa lũ.

Những suất cơm tình nghĩa được trao tận tay người dân.

"Năm nay tôi đã 50 tuổi nhưng lần đầu chứng kiến cảnh ngập lụt như thế này. Nước lên quá nhanh, cả gia đình không kịp trở tay, tất cả tài sản đều chìm trong nước lũ. Mấy ngày qua cuộc sống đảo lộn, cả nhà chỉ ăn mỳ tôm, bánh mỳ qua ngày nên khi nhận suất cơm này, tôi vô cùng xúc động", cầm suất cơm nóng trên tay, bà Nguyễn Thị Lan (trú xã Bố Hạ), xúc động chia sẻ.

Những suất cơm trắng đầy tình nghĩa được trao đến người dân sống trong vùng cô lập tại xã Bố Hạ, Bắc Ninh.

Bếp ăn 0 đồng ở xã Bố Hạ đã góp phần chia sẻ khó khăn của người dân trong vùng ngập lụt, mang ý nghĩa nhân văn "lá lành đùm lá rách”, giúp người dân vượt qua sự khắc nghiệt của thiên tai, ổn định cuộc sống sau khi nước rút.