Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối diện án tù 10 năm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Yonhap).

Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc hôm 26/12 đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội cản trở tư pháp, liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào năm ngoái. Đây là yêu cầu tuyên án đầu tiên được công bố trong số nhiều vụ án hình sự mà nhà lãnh đạo bị phế truất này đang phải đối mặt.

Đề nghị này được đưa ra trong phiên điều trần của vụ xét xử ông Yoon, vụ án đầu tiên trong 4 vụ án hình sự liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi ngày 3/12/2024 của ông, tiến tới giai đoạn tuyên án.

Tại phiên tòa, nhóm công tố do Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu cáo buộc ông Yoon đã cản trở quá trình rà soát hợp lệ của Nội các đối với sắc lệnh thiết quân luật trước khi ban bố. Ngoài ra, sau khi quốc hội dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và ông bị điều tra, ông Yoon còn bị cáo buộc đã huy động Cơ quan An ninh Tổng thống nhằm ngăn chặn các điều tra viên thi hành lệnh bắt giữ.

Ông Yoon bác bỏ các cáo buộc. Sau khi bị phế truất khỏi chức vụ vào tháng 4 theo phán quyết luận tội, ông đang bị giam giữ tại một cơ sở cải huấn ở khu vực ngoài Seoul.

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào khoảng ngày 16/1.