Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu tăng thêm 1.500 tiến sĩ

Chỉ tiêu này được Đại học Quốc gia TPHCM công bố tại Hội nghị thường niên năm 2025, diễn ra sáng 26/12, trong khuôn khổ định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030.

Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu 50% giảng viên tiến sĩ đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư (Ảnh: N.Q).

Cùng với phát triển đội ngũ, Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 công bố 41.200 bài báo khoa học thuộc danh mục Scopus và có 100 sáng chế quốc tế.

Trong lĩnh vực đào tạo, đơn vị hướng tới 70% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; thu hút 15.000 sinh viên tham gia các hoạt động và chương trình đào tạo quốc tế.

Quy mô đào tạo sau đại học dự kiến đạt 30% so với đào tạo đại học chính quy, tăng mạnh so với mức hiện nay là khoảng 9%. Để đạt mục tiêu này, Đại học Quốc gia TPHCM triển khai chính sách miễn 100% học phí cho nghiên cứu sinh.

Đại học Quốc gia TPHCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 vào top 100 đại học hàng đầu thế giới.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đơn vị tập trung thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà” nhằm chuyển hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; ưu tiên phát triển khoa học cơ bản gắn với công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: T.T).

Hiện nay, Đại học Quốc gia TPHCM đào tạo khoảng 100.000 sinh viên, với đội ngũ 360 giáo sư, phó giáo sư và 1.600 tiến sĩ. Riêng năm 2025, hệ thống có thêm 51 giảng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.