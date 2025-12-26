Đề xuất lắp ròng rọc vượt qua khu vực sạt lở trên đỉnh Bạch Mã

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, thành phố Huế), cho biết vị trí sạt lở nghiêm trọng tại km12 trên đường tuần tra bảo vệ rừng từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã đến nay chưa được khắc phục, nối tuyến trở lại.

Theo ông Linh, do mức độ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng lớn, việc khắc phục triệt để đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn.

Điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường dẫn lên đỉnh Bình Bạch (Ảnh: VQG Bạch Mã).

Trong thời gian chờ phê duyệt chủ trương đầu tư, Vườn quốc gia Bạch Mã đã mở lối mòn tạm để phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy.

Vườn quốc gia Bạch Mã đề xuất lắp đặt hệ thống ròng rọc vượt qua khu vực sạt lở, phục vụ vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị cho Trạm Kiểm lâm đỉnh Bạch Mã, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng và các hoạt động chuyên môn khác.

Theo ông Linh, các giải pháp này chỉ mang tính tình thế, không bảo đảm an toàn và tính ổn định lâu dài.

Như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, khu vực Vườn quốc Bạch Mã này đã chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp tham quan du lịch, nối từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã.

Tại km9+500, mưa lớn đã gây sạt lở 25m taluy âm, xói sâu tạo hàm ếch bên dưới mặt đường 0,5-1m; tại km12, toàn bộ mái taluy dương, kè đá taluy âm và mặt đường bị sạt trượt, với chiều dài hơn 100m, sâu 30-50m, gây chia cắt nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra sự cố, Vườn quốc gia Bạch Mã đã cắm biển cảnh báo, căng dây an toàn tại khu vực nguy hiểm.

Vườn quốc gia này đã mời các chuyên gia tư vấn, đơn vị khảo sát, đánh giá hiện trạng, tham vấn các phương án khắc phục, sửa chữa, làm cơ sở lập đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam đã đưa nội dung khắc phục sự cố sạt lở tại Bạch Mã vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.