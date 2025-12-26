Thiếu tướng Nguyễn Thành Long giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Thanh Hà (SN 1975), Chánh Văn phòng Thành ủy, được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao quyết định cho các ông Trần Thanh Hà và Nguyễn Thành Long.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận, đánh giá cao cả hai cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Trần Thanh Hà (phải) và ông Nguyễn Thành Long (trái) sáng 26/12 (Ảnh: Viết Thành).

Theo Bí thư Thành ủy, ông Trần Thanh Hà đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau từ Trung ương đến cơ sở, có kinh nghiệm dày dạn trong công tác văn phòng, đạt được nhiều thành tích trong công tác.

Ông Hà từng công tác tại văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Huyện ủy Mường Ảng, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy, và Văn phòng Thành ủy từ tháng 11/2021 đến nay, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021).

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long có quá trình công tác gắn bó tại Công an Hà Nội từ khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, làm công tác tham mưu, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho đến khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố vào tháng 7/2022.

Trong quá trình công tác, ông đã cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long được Chủ tịch nước tặng hai Huân chương Chiến công hạng Nhì, một Huân chương Chiến công hạng Ba.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Trần Thanh Hà cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình công tác của ông từ tháng 11/2021 đến nay.

Ông Trần Thanh Hà hứa sẽ tiếp cận ngay với công việc mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, tân Chánh Văn phòng Thành ủy, nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác và là niềm vinh dự của bản thân khi được tin tưởng giao đảm trách nhiệm vụ quan trọng.

Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhanh chóng bắt nhịp với công việc, cùng tập thể cơ quan Văn phòng Thành ủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, giữ vững kỷ cương, quyết liệt đổi mới sáng tạo trong hành động và công tác tham mưu chiến lược, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo...