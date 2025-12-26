Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tập trung làm dự án nào?

Về lý do xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Vingroup cho biết nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Vingroup bất ngờ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Ưu tiên đặc biệt cho Khu đô thị thể thao Olympic

Cái tên Vingroup nhắc đến với cụm từ “điển hình” là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xác định phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Theo chủ trương đầu tư, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12, quy mô dân số khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Về quy hoạch, khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: CĐT).

Dự án thành phần phân khu A gồm phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) nằm tại khu B.

Dự án thành phần phân khu B gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B) để phục vụ khởi công.

Tâm điểm ở phân khu B là sân vận động Trống Đồng, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành công trình biểu tượng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về diện tích. Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã khởi công Sân vận động PVF tại Hưng Yên sức chứa 60.000 chỗ trên diện tích 5,5ha. Công trình do Vinhomes làm tổng thầu.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước, Tháp Thể thao Việt Nam và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.

Dự án thành phần phân khu C gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu D gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Mục đích của dự án khu đô thị Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

7 siêu dự án khác

Bên cạnh Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup nhắc đến 7 dự án lớn khác đang triển khai và muốn tập trung nguồn lực vào làm. Về mảng hạ tầng, giao thông, tập đoàn được giao làm chủ đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Theo quyết định, tuyến đường sắt được thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với tốc độ thiết kế lên tới 350km/h và tổng chiều dài khoảng hơn 54km.

Phối cảnh depot tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (Ảnh: CĐT).

Trong khi đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được VinSpeed đề xuất vận hành thương mại với tổng mức đầu tư 138.930 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 120km, với điểm đầu từ Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội. Ga cuối đường sắt nằm tại một đại đô thị khác của Vinhomes - Hạ Long Xanh (4.100ha).

Ngoài ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, Siêu đô thị biển Cần Giờ.

2 dự án điện gió ngoài khơi tại Kỳ Anh có tổng mức đầu tư hơn 39.000 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án điện gió lớn nhất được phê duyệt tại Hà Tĩnh.

Dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal có công suất giai đoạn 1 đạt 5-6 triệu tấn/năm, được quy hoạch làm 3 giai đoạn đạt khoảng 20 triệu tấn/năm, dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong năm 2027. Trong khi đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng diện tích gần 100ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Theo Vingroup, các dự án này đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai.