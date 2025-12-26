Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Sáng 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26-27/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày ảnh về phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trung bày các sản phẩm khoa học công nghệ (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trung bày các sản phẩm khoa học công nghệ (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày khí tài quân sự (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu (Ảnh: TTXVN).

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI - 6

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Ảnh: TTXVN).

