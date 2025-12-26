Dầu diesel từ kho trong Khu kinh tế Dung Quất tràn ra sông và đồng ruộng

Ngày 26/12, thông tin từ UBND xã Vạn Tường, các đơn vị chức năng đang xử lý lượng dầu diesel bị tràn từ phân kho 85 thuộc kho 182 ở Khu kinh tế Dung Quất.

Theo UBND xã Vạn Tường, ngày 24/12, đơn vị quản lý phân kho 85 kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng nhập dầu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Dầu tràn gây ô nhiễm một số con sông và đồng ruộng tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Trong quá trình nhập đã xảy ra sự cố làm dầu diesel tràn ra mương dẫn nước rồi lan ra sông Đầm, sông Bàu Cá Cái và đồng ruộng.

Bước đầu, chính quyền địa phương ghi nhận có khoảng 15ha diện tích đất trồng lúa và 3ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị ảnh hưởng do vụ tràn dầu diesel.

Đơn vị quản lý phân kho 85 đang sử dụng phao gom và giấy thấm để thu dầu tràn.

UBND xã Vạn Tường đã yêu cầu đơn vị quản lý phân kho 85 có biện pháp ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng dầu lan rộng gây ô nhiễm môi trường.