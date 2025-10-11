Những chiếc thuyền vượt dòng nước xiết vào rốn lũ đưa người đi cấp cứu (Video: Thanh Bình - Minh Nhật - Khánh Vi).

Đợt lũ lụt ở Nghệ An vừa qua giai đoạn cao điểm, anh Dũng, chị Tâm, anh Thủy cùng các đồng đội trong đội tình nguyện "Xe cứu thương 0 đồng" ở Nghệ An đã cấp tốc vượt hàng trăm cây số ra hỗ trợ cho các khu vực miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

Bắc Ninh cũng đang trải qua trận lũ lịch sử. Nhiều người dân hơn 70 tuổi cho biết, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy trận lũ nào lớn như thế này (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập bởi nước lũ, ngoài những nhu yếu phẩm, tiếp cận y tế cũng là một vấn đề cấp thiết.

Nước lụt ô nhiễm, rác thải bủa vây; đồ đạc, phòng ốc ẩm mốc; sức đề kháng bị bào mòn sau nhiều ngày chống chọi với lũ dấy lên nguy cơ bệnh tật cho người dân nơi đây.

Cũng như chuyến xe cấp cứu 0 đồng Nghệ An, nhiều đội tình nguyện khác đang hướng về Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng… để hỗ trợ công tác này (Ảnh: Minh Nhật).

6h, 10 thành viên của đội tình nguyện Xe cứu thương 0 đồng Nghệ An đã xếp xong các nhu yếu phẩm lên xe, sẵn sàng hướng vào tâm lũ (Ảnh: Mạnh Quân).

“Quê tôi Nghệ An là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, mỗi lần như vậy bà con ở khắp cả nước cùng chung tay giúp đỡ.

Do đó, khi biết tin nhiều tỉnh, thành miền Bắc đang bị ngập lụt nặng, anh chị em đều quyết tâm sắp xếp công việc để lên đường sớm nhất có thể. Với chúng tôi đây là một dịp thay lời cảm ơn cho nghĩa tình của đồng bào”, anh Phạm Xuân Thủy, 38 tuổi (Nghệ An) chia sẻ trong lúc đánh vô lăng. (Ảnh: Thanh Bình).

Đoàn cứu trợ vận chuyển nhu yếu phẩm và thuyền hơi sang một xe chuyên dụng để băng qua vùng nước ngập (Ảnh: Minh Nhật).

Sau khi di chuyển 3km, đoàn xe có mặt tại rìa vùng lũ. Nơi đây, nhiều đoàn thiện nguyện khác cũng đang sẵn sàng vào tâm lũ cứu trợ (Ảnh: Thanh Bình).

"Đoàn chúng tôi đặt mục tiêu đến cứu trợ làng Đồi Hồng, xã Bố Hạ. Mặc dù, quãng đường rất khó khăn nhưng đây là một trong những điểm nhận được rất ít cứu trợ do nằm ở nơi xa nhất.

Nghĩ đến nhiều bà con đã 3-4 ngày qua chưa được tiếp tế, hỗ trợ từ bên ngoài, nên anh em quyết tâm phải thực hiện cho bằng được", một thành viên trong đoàn chỉ vào dòng nước đang chảy xiết nói (Ảnh: Thanh Bình).

Các thuyền viên tiến hành lắp đặt thuyền hơi, kiểm tra lại thật kỹ các chi tiết để đảm bảo an toàn tối đa cho chuyến đi (Ảnh: Thanh Bình).

2 chiếc thuyền hơi nổ máy, gồng mình nhích từng chút một trên con nước dữ đưa những con người quả cảm hướng vào rốn lũ (Ảnh: Thanh Bình).

Anh Lý Văn Trọng, người con làng Đồi Hồng có cơ hội đầu tiên để trở về làng sau 3 ngày bị cách ly (Ảnh: Thanh Bình).

"Lấy vợ và xây nhà tại vùng chưa bị ngập, ngay khi thấy đoàn cứu hộ mang nhu yếu phẩm đến, tôi sẵn sàng chỉ đường", anh Trọng bộc bạch.

Sau 1 tiếng vật lộn với con nước, đoàn tiếp cận được làng Đồi Hồng. Nhiều người dân làng mừng rỡ khi thấy bóng thuyền cứu trợ từ xa. Mỗi sự trợ giúp với họ lúc này đều có giá trị rất lớn khi đang ở tình thế ngặt nghèo (Ảnh: Thanh Bình - Minh Nhật).

"Khu mình có ai cần cấp cứu, cần ra bệnh viện không ạ?", các thành viên trong đoàn hô lớn khi đi qua các khu dân cư bị cô lập (Ảnh: Thanh Bình).

"Người dân sống chung với lụt nhiều ngày thường mắc nhiều bệnh da liễu, đường tiêu hóa do nguồn nước sạch không được đảm bảo.

Trước tình trạng đó, cơ sở y tế tại làng đã phát đến mỗi hộ dân nhà bị ngập những loại thuốc thiết yếu để khắc phục tình trạng này", bà Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Đồi Hồng chia sẻ.

Đồng thời, Bí thư chi bộ thôn Đồi Hồng mong muốn khu vực được hỗ trợ thêm các loại thuốc liên quan đến da liễu và đường ruột do nhu cầu tăng cao của bà con trong vùng.

Cũng nhờ những chuyến đi vào tâm lũ này, trong những ngày qua, đã có nhiều trường hợp người dân mắc bệnh được đưa đi thăm khám kịp thời, trong đó có các trường hợp người cao tuổi mắc bệnh nặng và trẻ sơ sinh bị sốt co giật (Ảnh: Xe cứu thương 0 đồng Nghệ An).

Đáng chú ý, đã có một sản phụ (SN 1989) ở rốn lũ Bố Hạ chuyển dạ sinh lần 3 dọa đẻ non đã được chính quyền đón ra bên ngoài và được Xe cứu thương 0 đồng Nghệ An kịp thời chở đến Bệnh viện Sản Nhi cho cuộc chuyển dạ (Ảnh: Xe cứu thương 0 đồng Nghệ An).

Sau nhiều giờ đồng hồ cứu trợ, hai chiếc thuyền trở về điểm xuất phát khi đã quá giờ trưa. Đội tình nguyện tranh thủ lót dạ trước khi bước vào nhiệm vụ buổi chiều, dự kiến khó khăn hơn (Ảnh: Minh Nhật).

Thấm mệt nhưng ai nấy đều khấp khởi niềm vui khi đã thực hiện được tâm nguyện hỗ trợ cho các bà con ở vùng rốn lũ đặc biệt khó tiếp cận.

Ảnh: Vũ Thanh Bình, Minh Nhật, Mạnh Quân