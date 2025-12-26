Cháy nhà dân ở Hà Nội lúc rạng sáng, cảnh sát hướng dẫn 1 người thoát nạn

Sáng 26/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết khoảng 1h30 cùng ngày, tại một căn nhà trên phố Yên Hoà, TP Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát tiếp cận tầng 2 của căn nhà để tìm kiếm người mắc kẹt (Ảnh: Hoàng Thúy).

Sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận từ ban công tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng để tìm kiếm cứu nạn, đồng thời một tổ công tác khác đã phải phá cửa cuốn tầng 1 để chữa cháy.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, quá trình tìm kiếm cứu nạn cảnh sát PCCC đã hướng dẫn được 1 người thoát nạn an toàn. Vụ hỏa hoạn sau đó cũng được khống chế, không có thương vong về người.

"Diện tích đám cháy khoảng 2m2, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ", vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nói thêm.