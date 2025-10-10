Đặt đoàn tàu 300 tấn trên cầu đường sắt Bắc Ninh để chống chọi lũ lịch sử

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết lúc 5h30 ngày 8/10, nước lũ trên sông Thương tại Bắc Ninh dâng cao, chỉ còn cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Ninh (km48+738 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, Lạng Sơn) 1m. Đến 8h cùng ngày mực nước chỉ còn cách đáy dầm cầu 95cm.

Hơn 2 ngày sau, vào lúc 13h ngày 10/10, mực nước cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Ninh chỉ 65cm.

Đoàn tàu 300 tấn đặt trên cầu đường sắt Bắc Ninh để chống chọi với lũ (Ảnh: Nhung Nguyễn).

Để đảm bảo an toàn cho cầu đường sắt Bắc Ninh qua sông Thương, ngay trong chiều 10/10, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã kéo đoàn tàu gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn để gia tăng tải trọng cho cầu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá đây là giải pháp nhằm chống lại sức nước khi lũ có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu.

Đoàn tàu đặt trên cầu đường sắt Bắc Ninh (Ảnh: Nhung Nguyễn).

Cũng trong chiều 10/10, các đơn vị đường sắt cũng đang khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt qua thôn Xuân Sơn (xã Trung Giã, Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị nước lũ cuốn trôi nền đường, treo ray.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách, chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng.

Đơn vị đang phối hợp các lực lượng kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng để khắc phục khi nước rút, dự kiến thông tuyến trở lại trong 2-3 ngày tới.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan trực ban ứng phó mưa lũ sau bão số 11, khu vực Bắc Bộ trong ngày 10/10 có mưa nhỏ rải rác, nhiều nơi đã tạnh mưa.

Tình hình lũ trên các sông chính tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) và sông Trung (Lạng Sơn).

Đến 17h ngày 10/10, lũ trên các sông này đã đạt đỉnh và đang có xu thế xuống dần.

Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) đạt 7,37m, cao hơn báo động 3 là 1,07m.

Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn là 16,67m (cao hơn báo động 3 là 0,67m), tại Phủ Lạng Thương là 7,43m (cao hơn báo động 3 là 1,13m).