Cầu Thủ Thiêm 4 ở TPHCM dự kiến được đầu tư bằng ngân sách

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Dự án sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 2.760 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác 256 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 658 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng.

Nguồn vốn bố trí cho dự án dự kiến thực hiện trong 2 giai đoạn trung hạn. Giai đoạn 2021-2025, thành phố bố trí khoảng 5 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030, thành phố bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng.

Vị trí dự kiến của cầu Thủ Thiêm 4 (Đồ họa: Ngọc Tân)

Theo kế hoạch, việc lập và trình thông qua chủ trương đầu tư hoàn thành trong quý IV/2025. Công tác khảo sát, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện từ quý I đến quý II/2026.

Giai đoạn tiếp theo gồm lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý III/2026; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ quý III/2026 đến quý I/2027; khởi công xây dựng trong quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16km. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Cầu có 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60km/h.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 nhằm kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam thành phố, hình thành thêm trục giao thông theo hướng Đông - Nam, góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu.

Cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là công trình trọng điểm, có tính cấp bách, phục vụ hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời tạo điều kiện phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực phía Nam TPHCM.