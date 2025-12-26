Phát hiện cá cháo tồn dư chất cực độc tại nhiều chợ, cảng cá ở Hà Tĩnh

Ngày 26/12, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã có văn bản thông báo gửi đến các đơn vị liên quan về việc phát hiện nhiều mẫu cá cháo (còn gọi là cá khoai) tồn dư chất formol.

Trong hai ngày 23 và 24/12, đoàn kiểm tra, kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của tỉnh Hà Tĩnh đã lấy 7 mẫu cá cháo trên địa bàn để kiểm tra nhanh chất formol.

Cá cháo thân mềm, dễ hư hỏng nên thường được tẩm formol để bảo quản được lâu hơn (Ảnh minh họa: Văn Nguyễn).

Kết quả cho thấy có 5/7 mẫu cá cháo được phát hiện tồn dư formol. Các mẫu cá cháo không đảm bảo an toàn được phát hiện tại 3 hộ kinh doanh ở chợ Vườn Ươm (phường Thành Sen), một hộ kinh doanh tại cảng cá Thạch Kim (xã Lộc Hà) và một hộ kinh doanh tại chợ Đón (xã Thiên Cầm).

Qua truy xuất, ngành chức năng xác định số cá cháo trên có nguồn gốc từ ngoại tỉnh, chủ yếu từ tỉnh Lâm Đồng. Cá được đóng trong thùng xốp, vận chuyển bằng xe khách đưa ra tiêu thụ tại thị trường Hà Tĩnh.

Các giao dịch mua bán chủ yếu thông qua mạng xã hội, gây nhiều khó khăn cho việc quản lý, giám sát. Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xuất các đầu mối lớn để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, formol là hợp chất cực độc, bị cấm sử dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Thực phẩm chứa formol có thể gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, từ rối loạn tiêu hóa, viêm loét thực quản, dạ dày… đến nguy cơ tử vong nếu nhiễm phải lượng lớn.

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát hiện, bắt giữ xe đầu kéo chở hơn 10 tấn cá khoai có ướp formol đậm đặc.