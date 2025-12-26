CSGT “soi” camera AI, hàng loạt xe tải bị xử phạt trong giờ cao điểm

Ngày 26/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong khung giờ cao điểm từ 16h30 đến 19h ngày 25/12, các đội CSGT địa bàn thuộc đơn vị này đồng loạt kiểm soát và xử lý vi phạm đối với xe vận tải hàng hóa trên nhiều tuyến đường trọng điểm của thủ đô, đáng chú ý hoạt động này được hỗ trợ bởi camera AI.

Theo cảnh sát, qua kiểm tra 333 phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 33 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính 78,4 triệu đồng, tạm giữ 1 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, đi vào đường cấm, giờ cấm...

Các xe tải có dấu hiệu vi phạm sẽ được thông tin đến các tổ công tác trên tuyến để kiểm tra, xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Điển hình như tài xế H.V.C. (trú tại tỉnh Tuyên Quang), bị cảnh sát phát hiện khi điều khiển ô tô tải mang BKS 30B-043.xx đi vào tuyến đường có biển cấm xe tải trên Đại lộ Thăng Long.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Với hành vi này, tài xế C. sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Xe tải BKS 30B-043.xx vi phạm bị CSGT xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong quá trình kiểm soát, lực lượng CSGT cũng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe tải, xe đầu kéo dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trong giờ cao điểm.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết việc dừng, đỗ ô tô không đúng quy định, đặc biệt trong khung giờ cao điểm là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc giao thông.

Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng có thể giám sát đồng thời nhiều tuyến đường tại cùng một thời điểm; khi phát hiện vi phạm, Trung tâm điều khiển giao thông sẽ kịp thời thông tin cho các tổ tuần tra đến hiện trường xử lý, qua đó bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.