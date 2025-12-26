Một sự cố mất điện bắt đầu từ chiều 20/12 tại một trạm biến áp của PG&E đã đẩy thành phố San Francisco của Mỹ vào cảnh hỗn loạn trong bóng tối. Tình hình càng trầm trọng hơn bởi cách phản ứng của hàng trăm chiếc taxi tự lái của Waymo (robotaxi) đang hoạt động trên đường phố.

Các xe chết máy giữa ngã tư, chắn các trục giao thông chính và theo lời ít nhất một quan chức thành phố, chúng cản trở cả xe cứu hộ khẩn cấp.

Một thành phố tại Mỹ hỗn loạn vì taxi tự lái loay hoay khi xảy ra mất điện (Nguồn video: Straittimes).

Cuộc gọi đầu tiên phản ánh một chiếc Waymo bị chết máy được ghi nhận chỉ vài phút sau khi mất điện lúc 14h30. Người gọi thông báo việc một chiếc robotaxi đứng yên tại giao lộ Divisadero - Geary, nơi đèn tín hiệu đã tắt.

“Tôi mất gần 15 phút chỉ để qua một ngã tư vì taxi tự lái Waymo chặn đường xe buýt”, một bản ghi nội dung cuộc gọi cho biết.

Theo ông Bilal Mahmood, Ủy viên giám sát Quận 5 của thành phố San Francisco, trong một số trường hợp, các xe Waymo bị “tê liệt” đã làm chậm khả năng ứng phó của lực lượng cứu hỏa đối với hai vụ cháy - một tại trạm biến áp và một tại khu Chinatown.

Ông Mahmood mô tả sự cố mất điện đã tạo ra một vòng xoáy sự cố chồng chéo, khiến giao thông toàn thành phố tê liệt: cháy gây mất điện, mất điện làm robotaxi trục trặc, robotaxi lại cản trở lực lượng cứu hộ.

Sau khi đội xe robotaxi của Waymo rơi vào tình trạng hỗn loạn, các chính trị gia đã lên tiếng yêu cầu tăng cường giám sát (Ảnh: Jeff Chiu/AP).

San Francisco hiện có từ 800 đến 1.000 xe Waymo hoạt động, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác. Điều này khiến người dân nơi đây trở thành “người thử nghiệm bất đắc dĩ” cho công nghệ, và là những người đầu tiên hứng chịu khi hệ thống gặp trục trặc. Có vẻ như nhiều xe Waymo đã chọn cách dừng lại tại chỗ, thay vì tấp vào lề, khi gặp cảnh hỗn loạn do đèn giao thông hỏng và hành vi lái xe hung hăng.

Các chuyên gia giao thông và robot cho rằng hệ thống của Waymo chưa được chuẩn bị hoặc chưa được lập trình cho một kịch bản thảm họa ở quy mô như vậy, khi cùng lúc đèn giao thông, điện lưới và mạng di động đều bị ảnh hưởng, nên hiệu ứng dây chuyền này là điều có thể dự đoán.

“Nếu chỉ có một chiếc Waymo đứng yên, các xe khác có thể tránh qua, nhưng khi nhiều chiếc "xếp chồng lên nhau", tình huống trở nên nguy hiểm và người ta sẽ gọi cứu trợ. Rõ ràng là họ đã không tính tới kịch bản mất điện diện rộng như vậy. Sẽ rất tệ nếu xảy ra động đất và xe cứu hộ cần di chuyển. Hy vọng là vấn đề này sẽ được khắc phục”, Rodney Brooks, nhà sáng lập iRobot, nói. Ông hiện là giáo sư danh dự ngành robot tại MIT và sống tại San Francisco.

Đến 19h ngày 21/12, Waymo thông báo sẽ nối lại dịch vụ robotaxi.

Ngày 22/12, lãnh đạo thành phố yêu cầu Waymo chịu trách nhiệm rõ ràng hơn.

Ngày 23/12, Waymo cho biết họ đang triển khai bản cập nhật phần mềm giúp robotaxi xử lý các giao lộ mất điện “dứt khoát hơn”. Theo Waymo, hệ thống lái tự động xử lý đèn tín hiệu không hoạt động như ngã tư bốn hướng, tương tự con người. Về lý thuyết, điều này cho phép xe vận hành bình thường ngay cả khi mất điện.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều xe đã yêu cầu “xác nhận bổ sung” từ đội phản ứng của Waymo để đảm bảo hành vi là chính xác. Tất cả robotaxi đều có khả năng gửi yêu cầu này. Khi mất điện trên diện rộng, số lượng yêu cầu tăng vọt, tạo ra tắc nghẽn.

Bản cập nhật phần mềm sẽ bổ sung thông tin chi tiết hơn về tình trạng mất điện theo khu vực, đồng thời cải thiện quy trình phối hợp với lực lượng khẩn cấp, dựa trên những bài học rút ra từ sự cố.

Waymo cũng cho biết, dù nhiều xe bị kẹt, các robotaxi của hãng vẫn vượt qua hơn 7.000 giao lộ mất đèn trong ngày 20/12.

Lộ trình năm 2026 của Waymo bao gồm kế hoạch mở rộng sang cao tốc, sân bay và nhiều thành phố khác tại California cũng như các bang miền Tây nước Mỹ.