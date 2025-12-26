Khách hàng kiện Kia vì cửa trượt xe Carnival gây nguy hiểm

Kia đang yêu cầu một tòa án tại Mỹ bác bỏ vụ kiện tập thể liên quan đến cửa trượt trên mẫu minivan Carnival, vì cho rằng vụ việc không dựa trên thiệt hại thực tế, mà chỉ là những lo ngại mang tính giả định. Đơn kiện nhắm vào các mẫu Kia Carnival đời 2022-2023, sau nhiều năm người tiêu dùng phản ánh các vấn đề với cửa trượt điều khiển điện.

Các khách hàng cho rằng cửa trượt không dừng lại khi có người và vật cản (Ảnh: Kia).

Vụ kiện do bà Rachael và ông Andrew Langerhans đệ trình lên Tòa án Liên bang Khu vực Maryland, cho rằng cửa trượt điện trên chiếc Carnival SX 2022 của họ không dừng lại dù có người và vật cản khi đang đóng. Theo phía nguyên đơn, lỗi này bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2021.

Khi đó, vấn đề thu hút sự chú ý sau hàng loạt đơn thư khiếu nại, cùng ít nhất 9 trường hợp bị thương được cho là có liên quan đến cửa trượt của mẫu minivan này, trong đó có một trường hợp bị gãy cánh tay và một trường hợp bị rạn xương ngón tay cái.

Trước tình hình đó, vào đầu năm 2023, Kia đã tiến hành triệu hồi các xe Carnival đời 2022 và 2023 để cập nhật phần mềm, bổ sung âm thanh báo hiệu khi cửa trượt bắt đầu mở hoặc đóng.

Tuy nhiên, vụ kiện (được nộp sau đợt triệu hồi) cho rằng Kia chưa giải quyết vấn đề cốt lõi hơn: lực cần thiết để kích hoạt cảm biến chống kẹp của cửa trượt. Theo nguyên đơn, nếu không xử lý tận gốc điểm này, cửa xe vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em.

Vụ kiện yêu cầu bồi thường hơn 5 triệu USD, nhưng Kia phản bác với lập luận rằng toàn bộ cáo buộc chỉ mang tính suy đoán. Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cho rằng nguyên đơn đang yêu cầu tòa án xem xét những rủi ro “giả định”, thay vì các thiệt hại thực tế, bởi chính họ và con cái chưa từng bị thương do cửa trượt điện gây ra.

Theo Kia, cặp vợ chồng này đơn thuần chỉ lo lắng khả năng cửa xe có thể đóng vào người họ hoặc con cái họ.

Kia cũng nhấn mạnh rằng trừ khi lỗi vẫn tiếp diễn trên xe của nguyên đơn sau đợt triệu hồi, hoặc ít nhất nguyên đơn có thể đưa ra những lập luận hợp lý cho thấy vì sao biện pháp triệu hồi không hiệu quả; nếu không thì mọi tranh chấp liên quan đều chỉ mang tính suy đoán.

Trong đơn đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện, Kia còn cho biết nguyên đơn không nêu rõ họ đã gặp bất kỳ sự cố nào với chiếc xe sau triệu hồi, nên không rõ họ đang chịu thiệt hại gì cần phải được khắc phục thông qua vụ kiện này.

Cuối cùng, Kia lập luận rằng vụ việc lẽ ra không nên được đưa ra tòa. Khi mua chiếc Carnival, vợ chồng Langerhans đã ký thỏa thuận trọng tài bắt buộc, điều mà Kia cho rằng ngăn họ theo đuổi vụ việc tại tòa án. Nếu thỏa thuận này được thực thi, vụ kiện có thể bị chấm dứt trước khi được đưa ra xét xử.