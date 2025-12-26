Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, nên đi đâu với 2 triệu đồng?

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

Chị Thuỳ Linh (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết ngay khi biết thông tin nghỉ lễ kéo dài, chị quyết định điều chỉnh kế hoạch. Trước đó, chị dự định đón năm mới tại Thủ đô cùng bạn bè, nhưng nay chọn về quê cùng gia đình.

Trong khi đó, chị Hồng Minh (phường Định Công, TP Hà Nội) cho biết được nghỉ Tết Dương lịch dài ngày nên chị và gia đình quyết định đi du lịch ở Quảng Ninh. "Tôi đã chủ động đặt phòng sớm để tránh quá tải dịp cao điểm. Quảng Ninh vừa thuận tiện di chuyển, vừa có nhiều lựa chọn vui chơi, nghỉ dưỡng phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ”, chị nói.

Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, mất nhiều thời gian di chuyển, không ít gia đình và người dân đang có xu hướng chọn các điểm đến thuận tiện về giao thông, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tham quan, giải trí đến nghỉ dưỡng, nhất là những nơi có nhiều hoạt động, sự kiện chào đón năm mới.

Chi tiết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (Thiết kế: Khương Hiền).

Dưới đây là gợi ý chỉ với 2 triệu đồng, bạn vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch sắp tới thoải mái, vui vẻ.

Staycation (du lịch nội thành)

Với quỹ thời gian nghỉ Tết Dương lịch chỉ kéo dài 4 ngày, không ít người ngại những chuyến đi xa, tốn thời gian di chuyển và dễ mệt mỏi. Thay vào đó, nhiều gia đình và người trẻ chọn nghỉ ngơi kết hợp vui chơi ngắn ngày ngay trong thành phố.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, lựa chọn lưu trú tại homestay, khách sạn nhỏ ở khu vực trung tâm đang trở nên phổ biến. Chỉ cần thay đổi không gian sinh hoạt quen thuộc, bạn đã có cảm giác “đi du lịch” mà không phải rời khỏi thành phố, đồng thời dễ dàng tiếp cận các điểm vui chơi, ẩm thực, cà phê.

Homestay khu vực phố cổ Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Chi phí cho một đêm staycation thường ở mức 600.000-1,5 triệu đồng cho 2 người, phù hợp với nhiều nhóm khách. Phần ngân sách còn lại được dành để trải nghiệm ẩm thực, tham gia các hoạt động giải trí, xem bắn pháo hoa hoặc đơn giản là tận hưởng kỳ nghỉ nhẹ nhàng.

Du lịch ngoại thành 1 ngày

Du lịch ngoại thành trong ngày cũng là lựa chọn được nhiều người cân nhắc trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đặc biệt với những ai không muốn di chuyển xa.

Chỉ cần dành ra một ngày, bạn có thể ghé thăm các điểm du lịch ở vùng ven như Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội) hay Cần Giờ, Củ Chi (TPHCM) để tận hưởng không gian xanh, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi hơn so với nội đô.

Hình thức du lịch này không đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị, có thể đi về trong ngày, phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình nhỏ. Chi phí chủ yếu dành cho xăng xe, vé tham quan và ăn uống, thường dao động khoảng 300.000-500.000 đồng/người. Với mức chi tiêu vừa phải, du khách vẫn có thể kết hợp tham quan, chụp ảnh, thưởng thức đặc sản địa phương và thư giãn.

Người dân khám phá địa đạo Củ Chi (TPHCM) (Ảnh: Thúy Hường).

Tổ chức tiệc tại gia kết hợp nghỉ ngơi - chăm sóc bản thân

Tổ chức tiệc tại gia là lựa chọn được nhiều người ưu tiên trong dịp nghỉ lễ, nhất là khi không muốn di chuyển xa hay chen chúc ở các điểm du lịch. Với ngân sách khoảng 2 triệu đồng, bạn có thể mời một vài người bạn thân đến nhà và cùng chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, như BBQ hoặc ăn uống đơn giản nhưng đủ ấm cúng.

Khoản chi này thường đủ cho 4-5 người ăn uống thoải mái, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở so với việc ra ngoài. Quan trọng hơn, đây là dịp để mọi người quây quần, trò chuyện, chia sẻ và tận hưởng không khí thư giãn ngay tại không gian quen thuộc.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ, nhiều người chọn dành thời gian cho bản thân với các hoạt động nhẹ nhàng như xem phim, đọc sách, tập yoga tại nhà hoặc sử dụng một số dịch vụ thư giãn trong thành phố.

Leo núi, cắm trại

Cách Hà Nội dưới 150km có nhiều điểm du lịch phù hợp các kỳ nghỉ ngắn. Những hoạt động như leo núi (trekking), cắm trại, nghỉ dưỡng kéo dài hai ngày một đêm với chi phí khoảng 2 triệu đồng phù hợp dịp nghỉ Tết Dương lịch này.

Người dân cắm trại trên núi Ba Vì (Hà Nội) (Ảnh: Thành Đông).

Các khu vực như Ba Vì, Sóc Sơn, Tam Đảo hay Hòa Bình được nhiều bạn trẻ lựa chọn để trekking nhẹ, cắm trại hoặc nghỉ dưỡng ngắn ngày. Với lịch trình hai ngày một đêm, bạn có thể kết hợp đi bộ đường rừng, ngắm cảnh, chụp ảnh và dựng lều qua đêm. Tổng chi phí cho chuyến đi thường khoảng 2 triệu đồng/người, bao gồm di chuyển, ăn uống và thuê dụng cụ cơ bản.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử trải nghiệm những dịch vụ chưa từng thử tại chính thành phố mình đang sống. Với Hà Nội, trải nghiệm đi xe bus 2 tầng vòng quanh phố cổ, đạp vịt ở Hồ Tây, thăm bảo tàng, triển lãm tranh đều mang lại cho bạn cảm giác mới lạ.

Nếu ở TPHCM, hãy thử trải nghiệm dạo sông Sài Gòn, ăn tối trên Landmark 81 hoặc vui chơi ở những tổ hợp với các trò chơi như bắn cung, bạt nhún... Tất cả đều nằm trong chi phí 2 triệu đồng.