Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I cải cách lớn về tư duy, công nghệ

Sáng 13/10, tại Hội trường Học viện Cán bộ TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên trù bị. Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện các cơ quan Trung ương.

Mở đầu Đại hội, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM triệu tập 547 đại biểu, trong đó 106 đại biểu đương nhiên, 441 đại biểu chỉ định đại diện cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bước vào Hội trường chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau thời gian chuẩn bị tích cực, hôm nay, thành phố tổ chức phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và một số nội dung quan trọng khác trước phiên chính thức.

"Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ thực hiện 2 nội dung chính. Một là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; hai là đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Các đại biểu xếp hàng làm thủ tục, kiểm tra an ninh trước phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần cho sự thành công của Đại hội XIV của Đảng. Các đại biểu cần quán triệt phương châm đại hội, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng các cấp ủy đảng, các đảng viên trong toàn Đảng bộ TPHCM.

"Đại hội lần này có cuộc cải cách lớn về tư duy, nhận thức, áp dụng triệt để công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian, chi phí. Đại hội không phát tài liệu giấy, các đại biểu nghiên cứu tài liệu qua phần mềm Đại hội số do ban tổ chức cung cấp", Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu các đại biểu chủ động nội dung phát biểu để phiên thảo luận có được nhiều ý kiến chất lượng. Trong đó, đại biểu cần tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

"Về Báo cáo chính trị và Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, các đại biểu cần nhận định, đánh giá kết quả đạt được cùng hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các mục tiêu tổng quát, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhiệm kỳ tới", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Liên quan đến báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, các đại biểu cần thảo luận, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đã được các cơ quan có thẩm quyền chỉ rõ thời gian qua. Trong đó, các đại biểu cần có ý kiến khách quan, trung thực, phân tích ưu điểm, khuyết điểm, đặc biệt trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I cũng thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của phiên chính thức. Các đại biểu cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10. Trong đó, phiên trù bị diễn ra vào ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Lễ khai mạc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu gồm UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Các điểm cầu được tổ chức nhằm tạo điều kiện để nhân dân tại các cơ sở Đảng theo dõi, đóng góp ý kiến.