Lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sỹ trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ

Sáng 13/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tới viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM (phường Long Bình).

Tham gia đoàn viếng còn có ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng Thành ủy, sở, ngành.

Lễ viếng được thực hiện trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I bước vào phiên trù bị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Các đại biểu cũng dâng hương tại từng phần mộ trong khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.

Trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, các đoàn công tác do lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các cơ quan đã tới viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Dương cũ và Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Các đại biểu dâng hoa Nghĩa trang Liệt sỹ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong ngày 12/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dâng hương, dâng hoa, làm lễ viếng tại Đài tưởng niệm các Vua Hùng nằm trong khuôn viên Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM.

Các hoạt động trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I được tổ chức tại 3 vùng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM cũ, mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế mà còn là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TPHCM sau sáp nhập.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại từng phần mộ trong khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10. Trong đó, phiên trù bị Đại hội diễn ra ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Tại Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và cấp trên cơ sở, căn cứ số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình từng đơn vị; có 550 đại biểu được triệu tập, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.