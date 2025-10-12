Drone siêu nhẹ, chip AI xuất hiện tại triển lãm mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM

Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM” tại Học viện Cán bộ thành phố.

Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 13/10 đến ngày 15/10, quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo thành phố thông minh và hiện đại.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tham quan các gian hàng tại triển lãm (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại triển lãm, Đại học Quốc gia TPHCM giới thiệu 3 nhóm sản phẩm khoa học và công nghệ chiến lược. Nổi bật trong đó là: Chip RF Tuner, chip thu phát quang tốc độ cao, chip thu phát Beamformer cho radar, vệ tinh và 5G/6G; robot vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời; thiết bị quét, dựng hình ảnh 3D cho thiết kế ngược và kiểm tra chất lượng sản phẩm; hệ thống nhận dạng và đo độ rộng vết nứt vật liệu trên nền tảng AI; hệ thống quan trắc không khí cho đô thị xanh...

Các sản phẩm là kết tinh trí tuệ, khẳng định năng lực sáng tạo mạnh mẽ, cùng khát vọng làm chủ công nghệ của các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM.

UAV thế hệ mới phục vụ sản xuất nông nghiệp được giới thiệu tại triển lãm (Ảnh: Hoàng Quy).

Gian trưng bày của Khu Công nghệ cao TPHCM tạo điểm nhấn với các sản phẩm tiêu biểu thuộc lĩnh vực công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, robot, năng lượng - vật liệu mới. Khu vực này trưng bày các sản phẩm drone (máy bay không người lái) siêu nhẹ, camera tích hợp cảm biến AI (trí tuệ nhân tạo).

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (AHTP) cũng giới thiệu các mô hình sản xuất tiêu biểu về phát triển nông nghiệp thông minh, tuần hoàn và bền vững. Đơn vị đã giới thiệu mô hình trồng nấm trong container khép kín; mô hình tự động hóa bằng robot trong nuôi cua biển bằng hộp nhựa; mô hình nuôi tôm siêu thâm canh…

Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) mang tới triển lãm các giải pháp hiện đại như kiosk thông minh và robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính công, nền tảng điện toán đám mây Q-Cloud, hệ thống bảo mật Q-Cyber Security, công nghệ AI, IoT, tự động hóa và các mô hình ứng dụng trong giáo dục STEM, nông nghiệp thông minh, thực tế ảo VR/AR.

Chip bán dẫn thế hệ mới, ứng dụng AI được các đơn vị giới thiệu tại triển lãm (Ảnh: Hoàng Quy).

Những giải pháp này giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của TPHCM.

Tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp, công ty tư nhân khác cũng giới thiệu, trưng bày các mô hình mới, sản phẩm chiến lược trên nhiều lĩnh vực.

Theo ban tổ chức triển lãm, giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào các giải pháp đột phá trọng tâm, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển bền vững.

Các giải pháp của TPHCM thời gian tới là cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; công nghệ chiến lược, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; quản trị số và nguồn nhân lực số.

Với các định hướng chiến lược này, TPHCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.​