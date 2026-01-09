Phản ứng người dân về vụ thịt bẩn: "Tôi phải bỏ hết đồ hộp ở nhà"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Sau khi thông tin về hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch bị phát hiện và tiêu hủy được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông, nhiều người dân đã bày tỏ lo ngại vì đồ hộp nói chung và các sản phẩm thịt lợn đóng hộp nói riêng là các thực phẩm mà họ sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn của mình.

Trả lời phỏng vấn của Dân trí, đa phần người dân cảm thấy lo lắng trước thông tin trên và mong muốn các cơ quan chức năng có các biện pháp mạnh tay để không lặp lại các sự việc tương tự liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.