Truy tìm xe đầu kéo cán người tử vong ở TPHCM

Tối 8/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, truy tìm xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 22h cùng ngày, ông N.H.T. (44 tuổi, ngụ TPHCM) lái xe máy biển số 50T2-4813 trên đường Nguyễn Văn Tăng, theo hướng từ đường Nguyễn Xiển đi đường Lê Văn Việt.

Khi đến trước Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Long Bình (trước đây thuộc TP Thủ Đức), ông T. cùng chiếc xe máy bất ngờ bị trượt ngã. Đúng lúc này, tài xế lái xe đầu kéo chạy hướng ngược lại đã cán qua người khiến ông T. tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, nam tài xế đã lái xe đầu kéo rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình và Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08, Công an TPHCM) đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Công an đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân và truy tìm chiếc xe đầu kéo liên quan.