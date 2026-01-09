Pháp lo ngại Mỹ đang "dần dần quay lưng" với các đồng minh

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Ông Macron đưa ra phát biểu này trong bài diễn văn thường niên trước các đại sứ Pháp tại Điện Élysée, trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang gấp rút tìm cách đưa ra một phản ứng phối hợp trước chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của Mỹ tại Tây bán cầu, sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và trước những tính toán của ông Donald Trump đối với Greenland.

“Mỹ là một cường quốc đã được xác lập, nhưng là một cường quốc đang dần quay lưng với một số đồng minh và thoát ly khỏi các quy tắc quốc tế mà chính họ còn thúc đẩy cho tới gần đây”, ông Macron nói với các nhà ngoại giao của Pháp tại Điện Élysée.

Ông Macron bày tỏ lo ngại rằng các thể chế đa phương "đang vận hành ngày càng thiếu đi sự hiệu quả". Ông Macron nhấn mạnh rằng châu Âu phải bảo vệ lợi ích của mình và kêu gọi “củng cố” khuôn khổ điều tiết của châu Âu đối với lĩnh vực công nghệ.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tính độc lập học thuật và ca ngợi về “khả năng có một không gian thông tin được kiểm soát, nơi các quan điểm có thể được trao đổi hoàn toàn tự do, nhưng nơi các lựa chọn không bị quyết định bởi thuật toán của một số ít bên”.

Brussels đã thông qua một bộ công cụ pháp lý mạnh mẽ nhằm kiềm chế các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt là thông qua Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) về cạnh tranh và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) về kiểm duyệt nội dung.

Washington đã chỉ trích các quy định công nghệ này, cho rằng đây là nỗ lực nhằm ép buộc các nền tảng mạng xã hội của Mỹ phải kiểm duyệt những quan điểm mà họ phản đối. “DSA và DMA là hai quy định cần phải được bảo vệ", ông Macron nói.

Một trong những vấn đề mà cả Mỹ và châu Âu cùng quan tâm là số phận của đảo Greenland thuộc Đan Mạch, một thành viên EU và NATO.

Ông Trump từ lâu đã đưa ra ý tưởng mua hòn đảo nằm chủ yếu trong Vòng Bắc Cực này, viện dẫn vị trí chiến lược của nó và cho rằng điều này là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về ý định của chính quyền ông Trump trong việc kiểm soát Greenland.

Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ra tuyên bố chung hồi đầu tuần, tái khẳng định rằng hòn đảo giàu tài nguyên khoáng sản này, nằm giữa 2 châu lục, “thuộc về người dân của nó”.

Hồi đầu tuần, ông Macron khẳng định: “Greenland là một lãnh thổ thuộc chủ quyền của Đan Mạch và sẽ tiếp tục như vậy".

Bà Frederiksen cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ dùng biện pháp quân sự để sáp nhập Greenland, thì điều đó sẽ báo hiệu sự chấm dứt của NATO.

“Nếu Mỹ quyết định dùng biện pháp quân sự với một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ dừng lại, bao gồm cả NATO, và toàn bộ cấu trúc an ninh sau Chiến tranh Thế giới thứ 2”, bà cho biết.