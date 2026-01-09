20 năm chật vật đất khách và tiệm bánh mì bán 400 ổ/ngày của cô gái Việt

Hàng bánh mì Việt nổi bật giữa phố ẩm thực Hong Kong

Trên con phố Wan Chai (Hong Kong, Trung Quốc) sầm uất, tiệm “Bánh mì Nếm” nổi bật khi vừa mở cửa đã có hàng dài khách xếp hàng chờ mua. Chị Kiki Phụng (40 tuổi, người gốc Việt, tên thật là Đặng Kiên Di) tất bật trong cái lạnh 21 độ C.

Là chủ của 2 chi nhánh bánh mì nổi tiếng ở Hong Kong, chị Kiki chưa từng nghỉ ngơi ngày nào. Do nhân viên hầu như là người địa phương, vì vậy chị phải tham gia hầu hết các công đoạn.

Chị Kiki Phụng, chủ tiệm bánh mì nổi tiếng tại Hong Kong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tự làm thì mới yên tâm được”, chị cười, nói.

Đến gần trưa, dòng người xếp hàng đã kéo dài ra tận vỉa hè. Mỗi chi nhánh của “Bánh mì Nếm” phải bố trí 4-5 nhân viên túc trực thì mới đủ sức bán 400 ổ/ngày. Mới đây, tiệm còn gây “bão” trên mạng xã hội khi tài tử Tạ Đình Phong ghé ăn và quảng bá.

“Không riêng Tạ Đình Phong mà nhiều người nổi tiếng ở Hong Kong đã đến cửa hàng bánh mỳ của tôi ăn. Chẳng hạn như ca sĩ Trần Tú Vân cứ mỗi tháng lại ghé đến ba lần. Nhiều người nghi ngờ tôi bỏ tiền thuê họ đến, nhưng đâu biết đến cả tôi cũng không tin vào mắt mình khi thấy những thần tượng của mình chủ động tới ủng hộ”, chị Kiki chia sẻ.

“Bánh mì Nếm” được tạp chí ẩm thực Foodie vinh danh ở hạng mục “Nhà hàng Việt xuất sắc nhất” trong khuôn khổ giải thưởng Foodie Forks 2025.

Tháng 3 năm nay, tiệm bánh mì còn được Michelin Guide (Tổ chức xếp hạng ẩm thực danh giá nhất thế giới) đưa vào danh sách “selected” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bánh mì ở tiệm có 5 loại nhân, gồm gà nướng, thịt nguội, thịt kho trứng da giòn heo quay, thịt kho trứng truyền thống và bánh mì chay. Mỗi ổ có giá 70 HKD (khoảng 236.000 đồng).

Những năm tháng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” ở xứ người

Sinh ra tại TPHCM, chị Kiki sang Hong Kong sinh sống, lập gia đình và bắt đầu hành trình mưu sinh nơi đất khách từ khi mới 18 tuổi. Những năm đầu sống tại đây, hành trình của cô gái gốc Việt vô cùng chật vật.

Vì không có bằng cấp, chị không xin được công việc văn phòng ổn định, thu nhập cao mà phải chấp nhận làm những công việc với mức lương thấp.

Thời điểm làm nhân viên bán hàng cho một phòng tập gym, chị được trả 17.000 HKD (tương đương với 57,4 triệu đồng) trong khi tiền nhà đã ngốn 7.000 HKD/tháng (23,6 triệu đồng), chưa kể các chi phí sinh hoạt khác.

Chị Kiki Phụng và nhân viên tại tiệm bánh mì nổi tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khó khăn nhất là giai đoạn tôi thất nghiệp suốt 6 tháng. Ở quê nhà với bố mẹ, tôi có cuộc sống vô cùng đủ đầy. Vậy mà không ngờ có ngày ở nơi xứ người, tài khoản ngân hàng chỉ còn đúng 200 HKD (676.000 đồng). Hết tiền xoay xở, tôi phải nhờ gia đình hỗ trợ, mua vé trở lại Việt Nam trong sự nuối tiếc”, chị Kiki kể.

Về nhà, Kiki trốn lỳ trong nhà vì thất vọng. Chị bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân và tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại Hong Kong nữa.

“Thế nhưng, trong thâm tâm tôi cảm thấy rất nhớ thành phố này. Nỗi nhớ và khát khao vực dậy, tự đứng trên đôi chân của mình thôi thúc tôi bắt đầu lại mọi thứ”, chị Kiki nói.

Được anh trai hỗ trợ tiền mua vé máy bay sang Hong Kong, chị rất cảm kích nhưng không quên từ chối khi anh ngỏ lời hỗ trợ thêm tiền thuê nhà. Tháng đầu tiên quay lại xứ người, chị được một người bạn cho ở nhờ trong lúc tìm việc mới.

“Tôi tạm làm các công việc thời vụ để tích cóp tiền, chờ cơ hội mới. Khi được nhận làm nhân viên bán hàng tại công ty chuyên bán máy hút bụi, tôi liền ra riêng ngay. Căn phòng tôi thuê lúc ấy chỉ rộng 10m2, mở cửa ra là thấy giường ngủ và nhà vệ sinh cạnh bên”, Kiki nhớ lại.

Là nhân viên bán máy hút bụi, hằng ngày, chị phải mang máy đi gõ cửa từng nhà, mất 4-5 tiếng thuyết minh sản phẩm rồi dọn dẹp nhà cho khách để tạo thiện cảm. Cô gái gốc Việt khi ấy chỉ nặng 47kg nhưng nhiều hôm một mình vác hai chiếc máy hút bụi nặng 50kg lên căn hộ lầu 7 của khách.

“Nếu khách không mua thì xem như ngày đó tôi làm không công. Nhưng may mắn, nhiều khách hàng thấy mình chân thành nên ủng hộ. Có người còn mời ở lại ăn cơm, trân trọng khi biết mình là người Việt. Đó là những ký ức trân quý, là động lực để tôi cố gắng”, Kiki nói.

Nhờ nỗ lực, chị Kiki kể lúc đó chị được trả lương 40.000 HKD/tháng (135 triệu đồng).

Thành công nhờ tin vào chính mình

Đến giai đoạn Covid-19, chị lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong thời gian đó, chị bắt đầu làm KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), chia sẻ trải nghiệm ăn uống tại Hong Kong. Sáu năm bền bỉ sáng tạo nội dung giúp chị được cộng đồng người Việt và cả người bản xứ biết đến.

Dù vậy, nỗi nhớ quê hương thôi thúc chị vào bếp nấu món Việt. “Hong Kong có nhà hàng ẩm thực Việt, nhưng hiếm nơi nào đúng vị như mẹ tôi nấu. Ý tưởng mở tiệm bánh mì, món ăn gắn liền với ký ức quê hương dần hình thành”, Kiki chia sẻ.

Nghe ý tưởng khởi nghiệp nơi đất khách, nhiều người tỏ vẻ can ngăn nhưng chị kể lúc đó đã quyết tâm nên không để tâm. Tháng 3/2024, chị chính thức khởi nghiệp với “Bánh mì Nếm” bằng toàn bộ số tiền tích cóp sau nhiều năm đi làm.

Khách xếp hàng dài trước tiệm bánh mì của chị Kiki Phụng tại Hong Kong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiệm vừa mở đã đông khách vì vậy công việc bất ngờ trở nên quá tải. Mỗi tuần, chị phải nhập lô hàng lên đến 700kg. Kiki phải thuê kho riêng, tự vận chuyển hàng từ kho về tiệm. Có ngày, chị ở tiệm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà.

“Lúc đó, tôi đang mang thai. Vì công việc áp lực nên không may tôi bị sảy thai khi cửa hàng chỉ mở được hai tháng. Dù nỗi buồn chưa kịp vơi, nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc như một bản năng”, chị kể với giọng chắc nịch.

Để tiệm trở nên khác biệt và cạnh tranh được với nhiều hàng quán khác, chị Kiki đầu tư vào món bánh mì thịt kho da giòn được nấu bằng công thức gia truyền của mẹ chị.

Hương vị mộc mạc nhưng đậm đà, kết hợp vỏ bánh giòn rỗng ruột, nhanh chóng tạo khác biệt. Tiếng lành đồn xa, khách hàng từ khắp nơi đổ đến. Ngày 25/2/2025 chị thành công mở thêm chi nhánh thứ hai.

Diễn viên Tạ Đình Phong thưởng thức bánh mì tại tiệm của chị Kiki Phụng (Ảnh chụp màn hình).

Nhìn lại những thành tựu và hành trình khởi nghiệp đầy gian nan, chị Kiki trải lòng tất cả ngỡ như một giấc mơ.

“Rào cản lớn nhất của thành công là nghi ngờ bản thân. Ở tuổi 38, tôi dám khởi nghiệp và chưa từng hối hận với điều đó, vì dù 50 hay 60 tuổi, tôi vẫn làm như vậy.

Tôi tự hào vì mình là người Việt, dù nhỏ bé nhưng vẫn mạnh mẽ, khẳng định năng lực bản thân nơi đất khách”, Kiki tự hào, nói.