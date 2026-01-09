TPHCM xử lý nhiều quán nhậu chiếm vỉa hè đường Phạm Văn Đồng

Tối 8/1, Tổ công tác thuộc Công an phường Hạnh Thông phối hợp với Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT, Công an TPHCM) kiểm tra, xử lý các cơ sở lấn chiếm lòng, lề đường Phạm Văn Đồng để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Quán nhậu để khách ngồi trên vỉa hè (Ảnh: Lê Trai).

Khoảng 20h30, tổ công tác phát hiện cơ sở kinh doanh Tá Lả Quán đặt bàn, ghế cho khách ngồi tràn trên vỉa hè nên tiến hành lập biên bản vi phạm về lỗi “Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng tuần tra đến địa chỉ 303 Phạm Văn Đồng, phát hiện quán Garden Station đặt nhiều bàn ghế lấn chiếm vỉa hè. Tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu nhân viên của quán dời bàn ghế khỏi vỉa hè.

Nhân viên quán nhậu thu dọn bàn ghế trên vỉa hè (Ảnh: Lê Trai).

Tiếp tục tuần tra trên tuyến đường này, nhà chức trách phát hiện, xử lý thêm nhiều quán sử dụng vỉa hè để kinh doanh, nhiều nhất là ở đoạn gần đường ray xe lửa. Khu vực này có nhiều quán nhậu có lượng khách đông, bàn ghế đặt tràn ra vỉa hè.

“Với lỗi vi phạm trên, cá nhân sẽ bị phạt tiền 2,5 triệu, doanh nghiệp sẽ bị phạt 5 triệu đồng. Từ nay trở đi, các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và trật tự lòng, lề đường, vỉa hè”, một cán bộ chia sẻ.