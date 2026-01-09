Khoa học tìm thấy mối liên hệ giữa chứng ù tai và giấc ngủ

Ù tai hay chứng nghe thấy tiếng ồn ảo dù ít hay nhiều đều ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống (ảnh: Kittyfly/Shutterstock).

Một nghiên cứu đột phá từ Đại học Oxford (Anh) trên tạp chí Brain Communications mới đây đã hé lộ mối liên hệ mật thiết giữa chứng ù tai và giấc ngủ sâu. Phát hiện này mở ra hy vọng mới trong việc điều trị một tình trạng ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới.

Ù tai, hay còn gọi là chứng nghe thấy tiếng ồn ảo, là một vấn đề sức khỏe phổ biến, ước tính khoảng 14% người trưởng thành toàn cầu từng trải qua. Hầu hết các trường hợp chỉ kéo dài vài ngày với các âm thanh như tiếng chuông, tiếng vo ve, tiếng rít hoặc tiếng lách cách. Tuy nhiên, khoảng 2% dân số thế giới phải đối mặt với dạng ù tai nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày.

Mặc dù rất phổ biến, ù tai không được coi là một bệnh mà là một hiện tượng nhận thức chưa rõ nguyên nhân. Hiện tại, chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn, nhưng các phương pháp điều trị đa ngành có thể giúp giảm bớt căng thẳng do âm thanh ảo gây ra.

Mối liên hệ giữa ù tai và giấc ngủ sâu

Âm thanh ù tai làm tăng mức độ khó chịu khi về đêm, gây mệt mỏi và mất ngủ (ảnh: Prostock-studio/Shutterstock).

Nghiên cứu của Đại học Oxford đã chỉ ra rằng hoạt động sóng chậm trong giấc ngủ sâu có khả năng ức chế các mạch não tạo ra chứng ù tai. Điều này giải thích tại sao nhiều người bị ù tai thường gặp khó khăn trong giấc ngủ, thậm chí mất ngủ.

Các nhà khoa học phát hiện rằng những làn sóng êm dịu của giấc ngủ sâu có thể làm dịu các mạch thần kinh hoạt động quá mức gây ra ù tai. Điều này không chỉ khẳng định ù tai ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn cho thấy giấc ngủ có thể tác động đến mức độ nghiêm trọng của chứng ù tai.

Các nghiên cứu khác cũng củng cố phát hiện này. Những người có mức độ ù tai khác nhau sau khi ngủ cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong kiểu ngủ của họ. Một nghiên cứu ghi nhận rằng tiếng ù tai trở nên lớn hơn sau một đêm ngủ không sâu giấc, nhưng lại nhẹ hơn đáng kể sau một giấc ngủ dài và sâu.

Mối liên hệ này mang ý nghĩa quan trọng: ù tai không chỉ là triệu chứng đơn thuần mà còn ảnh hưởng đến động lực học của não bộ. Hơn nữa, việc hiểu rõ mối liên hệ này có thể mở ra cánh cửa cho các phương pháp điều trị mới, tập trung vào việc tăng cường hoặc bảo vệ giấc ngủ sâu.

Tiềm năng điều trị từ giấc ngủ

Xét nghiệm điện não đồ được sử dụng để đánh giá hoạt động điện trong não nhằm giúp chẩn đoán các bệnh như rối loạn giấc ngủ (ảnh: Roman Zaiets/Shutterstock).

Nếu giấc ngủ sâu được chứng minh là công cụ hiệu quả trong việc đối phó với chứng ù tai, nó có thể trở thành một phương pháp điều trị mạnh mẽ. Hoạt động sóng chậm của não trong giai đoạn ngủ sâu không REM (chuyển động mắt nhanh) có thể làm dịu các mạch hoạt động quá mức, từ đó giảm dần âm thanh ảo của ù tai.

Nguyên nhân gây ù tai rất đa dạng, từ mất thính lực, chấn thương tiếng ồn, thuốc men đến cảm lạnh thông thường, thậm chí cả virus corona. Trong nhiều trường hợp, không thể xác định được nguyên nhân cụ thể. Do đó, các phương pháp điều trị hiện tại thường tập trung vào việc giảm âm thanh chứ không phải điều trị tận gốc.

Nếu giấc ngủ sâu thực sự có thể ngăn chặn chứng ù tai, các nhà khoa học có thể phát triển các phương pháp điều trị mới nhằm tăng cường giấc ngủ sâu. Điều này có thể bao gồm cải thiện thói quen ngủ, kích thích âm thanh hoặc sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ sâu. Cải thiện chất lượng giấc ngủ thậm chí có thể dẫn đến việc giảm vĩnh viễn những âm thanh ảo khó chịu.

Ù tai mãn tính nghiêm trọng có thể gây ra nhiều hệ lụy như khó tập trung, giảm năng suất làm việc, cô lập xã hội và trầm cảm, thậm chí có mối liên hệ với các vụ tự tử. Tiếng ồn liên tục và thiếu ngủ làm tăng căng thẳng và trầm cảm nặng.

Mặc dù việc tạo ra một giấc ngủ sâu là một hướng điều trị tích cực, các nhà khoa học nhấn mạnh cần có thêm nhiều nghiên cứu để theo dõi giấc ngủ, hoạt động não bộ và chức năng hàng ngày nhằm tìm ra các biện pháp triệt để cho chứng ù tai.