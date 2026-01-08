Metro số 1 TPHCM được báo Nhật trao giải dịch vụ xuất sắc

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sản phẩm và Dịch vụ xuất sắc Nikkei lần thứ 44 (năm 2025).

Trước đó, ngày 5/1, Tập đoàn truyền thông Nikkei (đơn vị chủ quản của báo Nikkei, Nhật Bản) đã công bố danh sách 36 sản phẩm, dịch vụ đạt giải thưởng thường niên này. Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên là một trong 2 sản phẩm dịch vụ đạt giải tại danh mục Nikkei châu Á.

Tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Suối Tiên đạt giải thưởng do Nikkei tổ chức (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở phần mô tả về sản phẩm đạt giải, Nikkei ghi nhận Metro Bến Thành - Suối Tiên là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ gần 20 triệu lượt khách trong năm đầu khai thác. Nhiều du khách đã đến tham quan công trình này như một biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước.

Trong hội đồng giám khảo, Giáo sư Tei Woong-il (Đại học Tokyo) bày tỏ ấn tượng với tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của TPHCM. Ông nhận xét: "Hệ thống tàu điện ngầm của TPHCM cũng có ý nghĩa quan trọng từ góc độ y tế... Khi các phương tiện giao thông công cộng như metro được đầu tư phát triển, nhiều người sẽ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế hơn".

Chia sẻ với báo chí, đại diện Công ty HURC1 cho biết, doanh nghiệp đã gửi hồ sơ dự giải, gồm bản thuyết minh về chất lượng phục vụ và những giá trị xã hội mà tuyến tàu điện mang lại cho TPHCM. Hồ sơ dự giải trải qua quá trình thẩm định, xét duyệt của hội đồng giám khảo.

Dự kiến, đại diện HURC1 sẽ dự lễ trao giải thưởng của ban tổ chức vào ngày 2/2.