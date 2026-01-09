TPHCM lạnh dưới 17 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm

Sáng 9/1, nhiều khu vực tại TPHCM giảm nhiệt, lạnh rõ rệt, đặc biệt là ở những khu vực ven sông. Lúc 6h, theo các ứng dụng thời tiết phổ biến, nhiệt độ tại TPHCM khoảng 17 độ C, nhưng cảm nhận thực tế dưới 16 độ C.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên đại lộ Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), nhiều người dân phải đốt lửa để sưởi ấm trong sáng sớm.

“Gia đình tôi gắn bó với nghề bơm xe tại khu vực này đã 8 năm. Rạng sáng nay, tôi cùng mẹ có mặt từ 4h, cảm nhận cái lạnh rõ rệt hơn so với thường ngày nên nhóm củi khô đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ khách”, bà Vũ Thị Ngọc Trâm (45 tuổi) chia sẻ.

Người dân đốt lửa trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng để sưởi ấm vào sáng 9/1 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại các khu vực lân cận, nhiều người đi làm sớm phải mặc thêm áo, đeo găng tay để giữ ấm khi ra đường.

“Trời lạnh bất ngờ, tôi phải mặc thêm hai lớp áo. Sáng nay đi làm thấy không khí lạnh hơn so với mọi ngày”, anh Toàn, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường và khuếch tán sâu xuống phía Nam, thời tiết TPHCM và các tỉnh Nam Bộ trong ngày có nhiều thay đổi. Người dân cảm nhận rõ tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp.

Trong 24 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết Nam Bộ. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm thêm, tạo cảm giác lạnh rõ rệt. Riêng khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM, thời tiết lạnh hơn so với những ngày trước.

Theo các ứng dụng thời tiết phổ biến, đến hơn 6h, nhiệt độ tại một số khu vực ở TPHCM là 17 độ C (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại TPHCM, trời nhiều mây thay đổi, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất vào rạng sáng phổ biến 19-21 độ C; trưa và chiều trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động 30-32 độ C. Độ ẩm không khí giảm thấp, có thời điểm xuống dưới 50%, gây cảm giác hanh khô.

Trong 2-7 ngày tới, khối không khí lạnh duy trì cường độ ổn định rồi suy yếu dần, khiến nhiệt độ ban đêm và ban ngày có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, trong 1-2 ngày đầu, TPHCM vẫn còn cảm giác se lạnh vào ban đêm và sáng sớm.

Dự báo ngày 11/1, một đợt không khí lạnh mới có khả năng tăng cường trở lại. Người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo, do độ ẩm trưa chiều xuống thấp, người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc lâu ngoài trời nắng gắt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.