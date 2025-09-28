Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup: "Làn gió mới" trên bục huy chương

Sau hai ngày thi đấu quyết liệt (27-28/9), Giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành với 7 nội dung thi đấu gồm Open Water Mixed Team Relay, Junior Aqua Warriors, Kids Aqua Warriors, Olympic Aqua Warriors, Full Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors và Ultra Aqua Warriors.

Toàn cảnh khu vực tổ chức Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup sẽ diễn ra trong hai ngày 27/9 và 28/9 tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại địa điểm này, sau mùa giải 2024 được cộng đồng vận động viên đánh giá cao về cảnh quan thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và sự thuận tiện trong công tác tổ chức.

Nữ VĐV vô địch Ironman hướng dẫn kỹ năng bơi, chạy ở Aqua Warriors Vân Đồn

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia 7 cự ly thi đấu: từ nội dung bơi - chạy Kids và Junior cho lứa tuổi thiếu nhi đến các cự ly dài cho người lớn như Ultra Aqua Warriors (bơi 5km - chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km - chạy 15km) hay Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km - chạy 10km).

VĐV Nguyễn Thu Trang không có đối thủ ở nội dung Open Water Swimming tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 (Ảnh: BTC).

Trước thềm giải đấu diễn ra, kiện tướng bơi lội quốc gia Nguyễn Thu Trang (VĐV từng vô địch Ironman 70.3 nữ Việt Nam năm 2022 với thành tích 5 giờ 04 phút 22 giây cho quãng đường 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ) đã có chia sẻ với Dân trí những hướng dẫn về kỹ năng khi bơi biển cũng như chạy bộ dành cho các VĐV tham gia giải đấu.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc bơi trên biển và bơi ở hồ bơi khác nhau như thế nào, Thu Trang cho biết: "Thông thường các VĐV tham gia giải Aqua Warriors chủ yếu tập luyện phần thi bơi ở bể bơi trong nhà là chính, còn tập bơi thực tế trên biển sẽ ít hơn do không phải ai cũng ở gần biển hoặc có điều kiện ra biển hàng ngày tập luyện.

Khi tập ở bể bơi, mọi thứ đều rất hoàn hảo, vì nước tĩnh, có làn đường, có vạch định hướng dưới đáy, không có sóng, không có dòng chảy, không gió, và thường là nước ấm.

Nhưng ra biển, mọi thứ sẽ khác nhiều, đôi khi ngược sóng, gió, dòng chảy, nhiệt độ nước và thậm chí muối mặn đều tác động đến cơ thể.

Bơi ở bể chỉ phản ánh kỹ thuật và thể lực cơ bản, còn bơi biển đòi hỏi kỹ năng thích ứng, sighting (ngẩng đầu định hướng theo phao sau mỗi vài nhịp bơi) liên tục để định hướng, điều chỉnh nhịp thở theo sóng, và tâm lý vững vàng khi không có vạch lane".

Huy chương và áo finisher tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Cận cảnh huy chương dành cho vận động viên tất cả các cự ly tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: Bolt Event).