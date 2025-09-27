Sôi động ngày thi đấu đầu tiên tại giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025

Chiều nay (27/9), các vận động viên bước vào ngày thi đấu đầu tiên với ba nội dung sôi động: Open Water Mixed Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Không khí đã trở nên sôi động với phần tranh tài của các em nhỏ ở hai nội dung Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Được phụ huynh đồng hành và hỗ trợ chu đáo, các “chiến binh nhí” xuất hiện với trang phục thi đấu, phụ kiện đầy đủ, tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp chẳng hề kém cạnh các vận động viên lớn tuổi (Ảnh: Thành Đông).

15h15, các VĐV tham gia nội dung Junior Aqua Warriors xuất phát. Sau đó 30 phút, nội dung Kids Aqua Warriors bắt đầu (Ảnh: Thành Đông).

Các VĐV nhí lao mình xuống mặt nước biển ở bãi Dài ở đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh (Ảnh: Thành Đông).

Nội dung Junior Aqua Warriors các VĐV sẽ bơi 300m và chạy dọc bờ biển 2km; với Kids Aqua Warriors, các em nhỏ bơi 150m và chạy dọc bờ biển 1km (Ảnh: Đỗ Minh Quân, Đỗ Ngọc Lưu).

Kết thúc phần thi bơi 150m của nội dung Kids Aqua Warriors, các VĐV nhí tiếp tục trên đường chạy 1km (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Các VĐV nhí nhanh chóng cởi bỏ phao bơi, tiến vào khu vực thay giày chạy cho phần thi tiếp theo (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Cung đường thi đấu tại khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City rộng rãi, hai bên phủ kín hàng cây xanh mát. Các nội dung dành cho lứa tuổi thiếu nhi được bố trí phù hợp để bảo đảm sức khỏe và thể lực cho các vận động viên nhí (Ảnh: Thành Đông).

Các VĐV nhí với biểu cảm vô cùng đáng yêu trên đường chạy (Ảnh: Thành Đông).

VĐV Ngô Gia Vinh (10 tuổi), đến từ CLB Bơi Thái Nguyên đã trở thành tân vô địch nội dung Junior Aqua Warriors khi về Nhất nội dung của nam ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Tiến Tuấn).

Đào Khánh Chi (9 tuổi), đến từ Hà Tĩnh, đã xuất sắc về Nhất ở nội dung Junior Aqua Warriors của nữ với thành tích 15 phút 48 giây.

"Cháu vô cùng bất ngờ khi chiến thắng các anh chị lớn", Khánh Chi vui mừng chia sẻ (Ảnh: Tiến Tuấn).

VĐV Nguyễn Gia Hưng, Nguyễn Hiền Anh về nhất Kids Aqua Warriors (Ảnh: Tiến Tuấn).

Anh Võ Tuấn Hải (Hà Nội) đưa cả con trai và con gái tham gia nội dung Kids Aqua Warriors. Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên con trai tôi thi đấu. Khi nhìn con nỗ lực hoàn thành phần thi, tôi cảm thấy vô cùng tự hào” (Ảnh: Thành Đông).

Gia đình chị P. Hye Jin (người Hàn Quốc) đã có 10 năm sinh sống tại Hà Nội, lần này cả 6 thành viên trong nhà cùng tham gia cuộc thi sau khi biết thông tin từ câu lạc bộ bơi mà cả nhà đang sinh hoạt.

Chị Hye Jin nhận xét khâu tổ chức rất chuyên nghiệp và an toàn, mọi chi tiết đều được chuẩn bị chu đáo, từ số báo danh dán trên chân đến chip tính điểm gắn chắc chắn. Sau khi hoàn thành đường đua, các vận động viên còn được bổ sung đồ ăn, nước uống và cả kem dành cho trẻ nhỏ.

Chị Hye Jin khẳng định: “Gia đình tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia ở mùa sau" (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, lúc 13h30, các vận động viên tham dự nội dung Open Water Mixes Team Relay thi đấu đầy quyết liệt. Ở nội dung này, mỗi đội có 4 vận động viên tham dự, mỗi vận động viên bơi 750m, nối tiếp nhau và tính thành tích (Ảnh: Thành Đông).