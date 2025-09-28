Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup: Vinh danh "chiến binh" quả cảm

Tại lễ trao giải trưa 28/9, Tổng Biên tập báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh phát biểu: "Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa đồng chí lãnh đạo Bolt Evens. Kính thưa các nhà tài trợ, thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, đặc biệt các vận động viên đã dành thời gian tham gia thi đấu giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup và lễ trao giải rất đặc biệt ngày hôm nay.

Tổng Biên tập báo Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Kính thưa các quý vị, Báo Dân trí trong năm 2025 đã tổ chức 3 giải chạy cho tới thời điểm này, tại Hạ Long, tại Đồng Hới và bây giờ tại Vân Đồn. 3 giải đấu đã nhận được sự hưởng ứng, sự quan tâm nồng nhiệt của cộng đồng vận động viên, đặc biệt trong một bộ môn rất thú vị, thu hút sự quan tâm cũng như sự hấp dẫn đối với cộng đồng yêu thể thao nói riêng, cũng như cộng đồng nói chung, đó là bộ môn kết hợp giữa bơi và chạy.

Cũng như hai sự kiện trước, sự kiện lần này đã diễn ra và thành công tốt đẹp, đặc biệt nhận được sự quan tâm ủng hộ, đầu tiên là thời tiết, chúng ta đã tổ chức giải sau khi cơn bão số 9 vừa tan, cơn bão số 10 chuẩn bị vào, chúng ta được hưởng thời tiết mát mẻ và trời chỉ mưa sau khi chúng ta đã hoàn thành phần thi của mình. Đặc biệt, sự quan tâm, tạo điều kiện rất lớn của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, đặc khu Vân Đồn, cũng như các sở, ban, ngành khác tạo điều kiện cho giải đấu thành công tốt đẹp.

Đặc biệt cảm ơn sự quan tâm tham gia rất nhiệt tình của các vận động viên, trong đó có nhiều vận động viên rất quen thuộc, chúng tôi đã được gặp mặt trao giải ở các sự kiện trước ở Hạ Long, ở Đồng Hới và các vận động viên mới nữa, chúng ta đã tạo nên bầu không khí thi đấu vô cùng hào hứng, phấn khởi, lành mạnh và lan tỏa giá trị tích cực.

Một lần nữa tôi xin chúc mừng các vận động viên đã hoàn thành cũng như các vận động viên đoạt giải trong cuộc thi ngày hôm nay. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cộng đồng trong thời gian tới để chúng ta cùng nhau tiếp tục tổ chức các sự kiện ngày càng thành công hơn nữa, tốt hơn nữa, mang lại niềm vui lan tỏa đối với cộng đồng lớn hơn nữa. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã đồng hành với giải đấu".

Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Các vận động viên nam, nữ đoạt giải tại nội dung Ultra Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các vận động viên nam, nữ đoạt giải tại nội dung Full Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các vận động viên nam, nữ đoạt giải tại nội dung Olympic Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các vận động viên nam, nữ đoạt giải tại nội dung Sprint Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các vận động viên nam đoạt giải tại nội dung Junior Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các vận động viên nữ đoạt giải tại nội dung Junior Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các vận động viên nam đoạt giải tại nội dung Kids Aqua Warriors (Ảnh: Đỗ Minh Quân).