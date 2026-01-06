Khu đô thị The Sensia: Điểm đến đầu tư mới tại Nghệ An

Không gian mở rộng: Động lực phát triển mới của Thành Vinh

Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian phát triển của địa phương được tổ chức lại theo các trục động lực nhằm tái định vị vai trò trung tâm của tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong đó, hướng mở rộng Thành Vinh gắn với Khu kinh tế Đông Nam được xác định là hạt nhân tăng trưởng trọng điểm, vừa mở rộng dư địa phát triển đô thị, vừa tạo liên kết chặt chẽ giữa trung tâm hành chính - dịch vụ với các hoạt động kinh tế, công nghiệp và logistics của toàn vùng.

Theo đánh giá từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các chuyên gia nghiên cứu, thị trường địa ốc Nghệ An đã và đang chứng kiến sự dịch chuyển sang các sản phẩm hài hòa với thiên nhiên, phù hợp với xu hướng phát triển các khu đô thị xanh và tiện ích hiện đại để đáp ứng nhu cầu của cư dân và dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Trong bức tranh đó, các dự án tọa lạc tại điểm giao giữa lõi đô thị hiện hữu và trục mở rộng mới thường giữ vai trò then chốt trong việc định hình không gian phát triển tiếp theo của thành phố. Tọa lạc tại phường Trường Vinh, cửa ngõ mở rộng không gian đô thị Thành Vinh về phía Đông và Đông Nam, The Sensia không chỉ tiếp cận thuận lợi các tiện ích và hạ tầng hiện hữu của Thành Vinh, mà còn tạo điều kiện để hưởng lợi từ nhịp phát triển mới gắn với hướng mở rộng đô thị trong trung và dài hạn.

The Sensia: Dự án có địa thế bán đảo tự nhiên sắp xuất hiện tại xứ Nghệ

Được sông Rào Máng và sông Vinh bao bọc, The Sensia hình thành trên địa thế bán đảo tự nhiên hiếm gặp trong nội đô (Ảnh: CĐT).

Nhằm tận dụng điều kiện tự nhiên và hạn chế các can thiệp thô vào địa hình, Trí Dương Group phát triển khu đô thị The Sensia theo định hướng thuận tự nhiên, lấy mặt nước và các yếu tố cảnh quan tự nhiên làm trục cấu trúc không gian sống. Từ đó, tạo điều kiện cho hệ sinh thái phát triển ổn định và góp phần điều hòa vi khí hậu trong nền khí hậu chung của Nghệ An thường xuyên chịu tác động của nền nhiệt cao, độ ẩm lớn theo mùa.

Với mật độ xây dựng nhà ở thấp, chỉ khoảng 26%, The Sensia dành phần lớn quỹ đất cho hệ sinh thái cây xanh và mặt nước. Tổng diện tích mặt nước tại The Sensia lên tới khoảng 25.000m², kết hợp cùng hơn 8.000 cây xanh và các lớp cảnh quan đan xen như vườn ven sông, vườn nội khu và các khoảng đệm sinh thái.

Đồng thời, The Sensia ứng dụng triết lý Walkable Urbanism - đô thị đi bộ và kết nối linh hoạt giữa không gian ở, tiện ích và khu sinh hoạt cộng đồng. Các trục cảnh quan ven sông, kết hợp cùng cung đường chạy bộ dài khoảng 5km, vỉa hè rộng 7m và hệ thống chiếu sáng - an ninh đồng bộ, giúp việc đi bộ trong khu đô thị trở nên an toàn và thuận tiện.

Cư dân The Sensia có thể tiếp cận hơn 55 tiện ích nội khu chỉ trong khoảng 5 phút đi bộ (Ảnh: CĐT).

Nhờ lợi thế quy hoạch, The Sensia thừa hưởng khả năng kết nối giao thông thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các tiện ích cộng đồng và gia tăng giá trị khai thác trong dài hạn.

Cư dân The Sensia mất khoảng 5 phút để tiếp cận Quảng trường Hồ Chí Minh, chợ Vinh, bưu điện và thành cổ Vinh… (Ảnh: CĐT).

Chủ đầu tư cho biết, các căn nhà tại đây đều có ô chờ thang máy, bể bơi, vườn trước, vườn sau, vườn thượng và ít nhất 1 chỗ đậu xe. Layout (sắp xếp) được thiết kế đa công năng, thông minh, đảm bảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia chủ, với hệ thống thang bộ, hệ tường bố trí mở - đóng linh hoạt, cho phép tách biệt nhu cầu ở và kinh doanh.

Ngay trước thời điểm mở bán, The Sensia đã sớm tạo dấu ấn trên thị trường thông qua sự kiện “Nghệ Atelier: Khai mở hành trình chế tác The Sensia”. Theo các đơn vị phân phối, những thông tin ban đầu về The Sensia đã thu hút mức độ quan tâm vượt kỳ vọng, đặc biệt từ nhóm khách hàng địa phương và các nhà đầu tư theo chiến lược trung, dài hạn, những người ưu tiên dự án được quy hoạch bài bản, hướng đến nhu cầu ở thực và sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

Sự kiện mở bán chính thức khu đô thị The Sensia dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2026 tại Sheraton Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Tại sự kiện, chủ đầu tư sẽ giới thiệu tổng thể quy hoạch dự án, các dòng sản phẩm dự kiến mở bán trong giai đoạn đầu, đồng thời công bố những chính sách bán hàng hấp dẫn và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.