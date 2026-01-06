Vietravel 30 năm: Điều chỉnh nhận diện, mở hướng đi cho chặng đường mới

Những ngày gần đây, biểu tượng mặt trời của Vietravel xuất hiện trên nhiều bảng quảng cáo ngoài trời, tại các vị trí trung tâm, thu hút sự chú ý của công chúng. Đây là tín hiệu mở đầu cho bước điều chỉnh nhận diện của thương hiệu dịch vụ lữ hành ở cột mốc 30 năm phát triển.

Theo Vietravel, biểu tượng mặt trời mới được phát triển từ hình ảnh mặt trời đỏ đã gắn bó với thương hiệu suốt ba thập kỷ. Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển tự nhiên trong hành trình đồng hành cùng du khách, đồng thời xác lập tinh thần phát triển cho chặng đường tiếp theo, với trọng tâm gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng.

Biểu tượng mặt trời hiện diện tại giao lộ trung tâm, phát tín hiệu cho hành trình chuyển mình của Vietravel ở cột mốc 30 năm (Ảnh: Vietravel).

Ba thập kỷ tạo dựng thương hiệu, chuyển mình là tất yếu

Được thành lập năm 1995, Vietravel khởi đầu từ những tour du lịch nội địa khi ngành du lịch Việt Nam còn non trẻ. Sau 30 năm, doanh nghiệp đã phát triển thành hệ sinh thái du lịch - dịch vụ - vận tải với hơn 40 chi nhánh trong và ngoài nước, phục vụ trên 10 triệu lượt khách.

Hành trình này gắn liền với sự lớn mạnh của ngành du lịch Việt Nam, từ xúc tiến điểm đến, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa đến hợp tác cùng các địa phương.

Những nỗ lực đó được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như World Travel Awards, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam… Tuy nhiên, theo Vietravel, sự tin yêu và gắn bó lâu dài của du khách và đối tác mới là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu đứng vững qua biến động.

Sự hiện diện của Vietravel tại các giải thưởng du lịch trong nước và quốc tế là minh chứng cho hành trình xây dựng thương hiệu bền vững qua nhiều năm (Ảnh: Vietravel).

Chia sẻ về hành trình 30 năm, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vietravel, cho rằng doanh nghiệp được tạo nên từ hai giá trị song hành là niềm tự hào và trách nhiệm.

Tự hào về những gì nhiều thế hệ đã cùng nhau gây dựng; trách nhiệm bởi chặng đường mới đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và sự vận động của ngành du lịch.

Lịch sử Vietravel cũng đi qua nhiều biến động lớn như khủng hoảng tài chính châu Á, dịch SARS, suy thoái kinh tế toàn cầu và đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Giai đoạn 2020-2021, khi hoạt động du lịch gần như đóng băng, Vietravel vẫn duy trì hiện diện trên nền tảng số, lan tỏa thông tin tích cực và triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội như Go Vietravel Green, Light for Life, hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn và người dân vùng thiên tai.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chính tinh thần đoàn kết đã giúp Vietravel trụ vững để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Vietravel vẫn duy trì hoạt động cộng đồng và lan tỏa tinh thần tích cực trong những giai đoạn biến động lớn trong lịch sử (Ảnh: Vietravel).

Trong bối cảnh du lịch số bùng nổ, nhóm khách hàng Gen Y, Gen Z ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, Vietravel xác định cần thay đổi cách tiếp cận. Hành trình du lịch cần liền mạch, cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ sâu hơn.

Doanh nghiệp vì vậy định hướng chuyển mình theo ba trụ cột: doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp số và doanh nghiệp tuần hoàn kết nối sâu, hướng tới phát triển bền vững trong 10 năm tới.

Biểu tượng mặt trời: Kết nối truyền thống và tầm nhìn tương lai

Trong lần điều chỉnh nhận diện ở tuổi 30, Vietravel lựa chọn mặt trời làm tâm điểm của bộ nhận diện mới. Hình ảnh này được phát triển từ mặt trời đỏ quen thuộc trong logo cũ, nay tinh giản theo phong cách hiện đại, trở thành điểm nhấn thị giác trên chữ “i”.

Thiết kế gọn gàng, mạnh mẽ giúp logo dễ nhận diện trên các nền tảng số, truyền hình và quảng cáo ngoài trời.

Chiến dịch “Hành trình mặt trời” thể hiện bước chuyển của Vietravel ở cột mốc 30 năm, kết nối bản sắc thương hiệu với tầm nhìn phát triển cho giai đoạn kế tiếp (Ảnh: Vietravel).

Theo Vietravel, việc giữ lại biểu tượng mặt trời là sự kế thừa, khẳng định bản sắc đã được xây dựng suốt nhiều năm. Mặt trời đại diện cho sức sống, năng lượng tích cực và khát vọng bền bỉ, là những giá trị đã đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu.

Biểu tượng này cũng gắn với triết lý thương hiệu “Your Journey - Your Value” (Kiến tạo giá trị sống), nhấn mạnh rằng giá trị của mỗi chuyến đi không chỉ ở điểm đến, mà còn ở trải nghiệm và cảm xúc mà du khách tích lũy sau hành trình. Logo mới vì thế đóng vai trò nhận diện, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Biểu tượng mặt trời mang lại sự kết nối đa thế hệ, từ khách hàng lâu năm đến thế hệ trẻ yêu thích phong cách tối giản (Ảnh: Vietravel).

Về thị giác, mặt trời còn tạo sự kết nối giữa các thế hệ khách hàng. Du khách gắn bó lâu năm nhận ra sự quen thuộc của biểu tượng cũ, còn thế hệ trẻ bị thu hút bởi phong cách tối giản, hiện đại. Sự dung hòa này giúp Vietravel giữ vững vị thế của một thương hiệu có bề dày phát triển, thích ứng với bối cảnh mới.

Hình ảnh mặt trời hiện được triển khai trong chiến dịch truyền thông “Hành trình mặt trời”, mở đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Vietravel, nhằm tiếp tục gia tăng giá trị trải nghiệm và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam.