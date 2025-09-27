Kình ngư tiết lộ bí quyết vô địch nội dung mới lạ ở Aqua Warriors Vân Đồn

"Nỗ lực tập luyện và ý chí tinh thần trên đường đua đã giúp chúng tôi giành chiến thắng", VĐV Vũ Tấn Thành, thành viên của CLB Bơi Thăng Long (Hà Nội) bày tỏ với Dân trí sau khi cùng các đồng đội giành chức vô địch nội dung Open Water Mixes Team Relay 4x750m lần đầu tiên được tổ chức tại giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup diễn ra vào chiều 27/9 tại đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức.

Khoảnh khắc VĐV Nguyễn Văn Sang trong đội CLB Bơi Thăng Long giành chức vô địch nội dung Open Water Mixes Team Relay 4x750m (Ảnh: Tiến Tuấn).

Open Water Mixes Team Relay 4x750m là nội dung yêu cầu mỗi đội có 4 vận động viên (tối thiểu 1 nam và 1 nữ). Từng vận động viên lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội. Tính chiến thuật và tinh thần đồng đội khiến Mixed Team Relay trở thành phần thi sôi động, kịch tính thu hút đông đảo VĐV tham dự.

Tại nội dung này, CLB Bơi Thăng Long Hà Nội giành chiến thắng một cách thuyết phục khi sở hữu 4 thành viên đều là cựu VĐV đội tuyển bơi lội quốc gia, gồm Vũ Tấn Thành, Ngô Thu Hà, Lê Thị Hà My và Nguyễn Văn Sang.

Các thành viên CLB Bơi Thăng Long Hà Nội ôm nhau ăn mừng chức vô địch nội dung Open Water Mixes Team Relay 4x750m (Ảnh: Thế Nam).

Niềm vui của VĐV Ngô Thu Hà (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên CLB Bơi Thăng Long với chức vô địch ở nội dung mới lạ tại giải Aqua Warriors (Ảnh: Thế Nam).

Trong cả 4 lượt thi đấu, các VĐV nói trên đều về nhất ở mỗi lượt bơi và giành chức vô địch một cách kịch tính với thành tích 45 phút 23 giây (hơn đội xếp thứ nhì đúng 24 giây và đội xếp thứ 3 đúng 64 giây).

"Toàn đội chúng tôi đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc và miệt mài trong suốt ba tháng qua, với cường độ trung bình năm buổi mỗi tuần. Chức vô địch là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực và quyết tâm của cả đội, đặc biệt là nhờ hai thành viên nữ Ngô Thu Hà và Lê Thị Hà My", VĐV Vũ Tấn Thành cho biết.

Với việc nội dung này chỉ yêu cầu có ít nhất 1 nữ VĐV trong đội, nhưng CLB Bơi Thăng Long có tới 2 thành viên nữ tham gia khi cả hai đều đạt thông số bơi lội mà các nam giới cũng đều phải ngưỡng mộ.

Theo đó Ngô Thu Hà đạt thông số bơi 100m trong 1 phút 38 giây, Lê Thị Hà My đạt thông số bơi 100m trong 1 phút 42 giây. Trong khi đó thành viên Nguyễn Văn Sang bơi 100m mất 1 phút 30 giây và Vũ Tấn Thành là 1 phút 20 giây.

"Năm ngoái tôi cùng với một đồng đội dự thi nội dung Full Aqua Warriors Vân Đồn nhưng bị DNF (không hoàn thành nội dung) vì đồng đội bị ngất khi cách vạch đích khoảng 200m. Ở Aqua Warriors Hạ Long Bay 2025 hồi tháng 4, tôi dự thi và vô địch nội dung Full Aqua Warriors Solo nên tôi rất tự tin khi dự thi nội dung mới lạ này.

Đây là nội dung thi rất hấp dẫn, thể hiện tính chiến thuật và tinh thần đồng đội rất cao. Toàn đội đều rất cố gắng, đặc biệt VĐV Nguyễn Văn Sang sau khi về đích gần như không bước đi nổi. Chức vô địch khiến chúng tôi cảm thấy rất tự hào", VĐV Ngô Thu Hà bày tỏ.

Open Water Mixes Team Relay 4x750m là nội dung đem lại sự hấp dẫn với các VĐV tại giải Aqua Wariors (Ảnh: Thành Đông).

Đáng chú ý, sau chức vô địch nội dung Open Water Mixes Team Relay 4x750m, các thành viên của CLB Bơi Thăng Long sẽ tiếp tục có phần thi cá nhân ở các nội dung còn lại trong ngày 28/9, gồm Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km), Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km, chạy 10km) và Sprint Aqua Warriors (bơi 750m, chạy 5km).

"Chức vô địch ngày hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng ở các nội dung thi đấu tiếp theo. Dù kết quả thế nào thì chúng tôi đều có những trải nghiệm thú vị ở giải đấu này", VĐV Ngô Thu Hà chốt lại.