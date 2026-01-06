Mitsubishi Destinator tăng giá so với tháng trước, Xpander vẫn có ưu đãi

Ra mắt khách Việt vào đầu tháng 12/2025, Mitsubishi Destinator được niêm yết ở mức giá 780-855 triệu đồng, nhưng được hãng giảm 41-47 triệu đồng, hạ còn 739-808 triệu đồng. Sang tháng 1, “tân binh” này vẫn có ưu đãi, nhưng chỉ còn được giảm 35 triệu đồng.

Theo đó, giá bán thực tế của Mitsubishi Destinator ở tháng đầu năm 2026 khởi điểm từ 745 triệu và cao nhất lên tới 820 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm quà tặng bộ chữ “Destinator” trị giá 2 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng có cấu hình 7 chỗ ngồi. Xe có xuất xứ từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Ngoài mẫu Destinator được giảm giá, chương trình khuyến mại tháng 1 của Mitsubishi Việt Nam ít có sự thay đổi. Đơn cử như Xpander phiên bản số sàn (MT) thuộc phom cũ không còn được áp dụng ưu đãi; bù lại, hai phiên bản AT (số tự động, phom cũ) và AT Premium (phom mới) vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Khuyến mại này giúp giá “trần” thực tế của Mitsubishi Xpander giảm 66 triệu, hạ còn 593 triệu đồng. Ưu đãi này giúp Xpander duy trì được cách biệt giá bán với đối thủ Toyota Veloz Cross (cũng được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ), đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh cùng VinFast Limo Green.

Sau khi VinFast Limo Green xuất hiện, Mitsubishi Xpander không còn là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Những mẫu xe còn lại vẫn được giữ nguyên khuyến mại trong tháng 1, gồm: Triton, Attrage, Xpander Cross và Xforce. Trong đó, mẫu SUV đô thị cỡ B Xforce có mức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, quy đổi thành mức giảm 34-70 triệu đồng, hạ giá xuống 539-635 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce đang có giá bán thực tế dễ tiếp cận hơn đối thủ. Như Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) chỉ có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 33-38 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Với Mitsubishi Triton, mẫu bán tải này được hãng xe Nhật hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, đi kèm quà tặng trị giá 10-20 triệu đồng. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 40-56 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 615-868 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng (trừ bản CVT giá 465 triệu đồng). Theo đó, giá bán thực tế của mẫu sedan hạng B này được giảm còn 342-441 triệu đồng, dễ tiếp cận một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng).

Mitsubishi Xpander Cross (phom mới) cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 70 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của mẫu MPV lai SUV này được hạ từ 699 triệu xuống 629 triệu đồng.